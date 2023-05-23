Кондратьев назвал состав футбольной сборной на июньские матчи

В расширенный список вошли 33 игрока:

вратари — Антон Чичкан («Динамо», Батуми, Грузия), Андрей Кудравец (БАТЭ, Борисов), Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Максим Плотников («Каспий», Актау, Казахстан), Роман Степанов («Кызыл-Жар», Петропавловск, Казахстан);

защитники — Сергей Политевич, Максим Швецов, Владислав Калинин, Руслан Хадаркевич (все — «Динамо», Минск), Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Роман Юзепчук («Торпедо», Москва, Россия), Кирилл Печенин («Оренбург», Россия), Глеб Шевченко, Павел Забелин (оба — «Шахтер», Солигорск), Владислав Малькевич, Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Егор Хвалько («Кяпаз», Гянджи, Азербайджан);

полузащитники — Артем Быков («Динамо», Минск), Владислав Климович («Неа Саламина», Кипр), Евгений Яблонский («Арис», Лимасол, Кипр), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба — «Оренбург», Россия), Александр Селява («Ростов», Россия), Дмитрий Подстрелов («Каспий», Актау, Казахстан), Валерий Громыко, Денис Гречихо, Валерий Бочеров (все — БАТЭ, Борисов);

нападающие — Павел Савицкий («Неман», Гродно), Владимир Хващинский, Владислав Морозов (оба — «Динамо», Минск), Иван Бахар («Ирони», Кирьят-Шмона, Израиль), Егор Богомольский («Нефтчи», Баку, Азербайджан).

В окончательную заявку войдут 23 футболиста. Обе предстоящие встречи в квалификационной группе I белорусская дружина проведет на поле стадиона «Ференца Сусы» в Будапеште: 16 июня против сборной Израиля и 19 июня против команды Косово.

На старте отборочного турнира Евро-2024 сборная Беларуси проиграла Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2). Футболисты Косово дважды разошлись миром с Израилем и Андоррой (1:1), израильтяне еще уступили швейцарцам (0:3).

Положение команд после двух туров: Швейцария, Румыния — по 6 очков, Косово — 2, Андорра, Израиль — по 1, Беларусь — 0.