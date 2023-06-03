Четыре футболиста из РПЛ вызваны в сборную Армении на матчи квалификации Евро-2024
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков огласил состав на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.
В заявку попали четыре игрока клубов РПЛ: Георгий Арутюнян, Наир Тикнизян, Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян.
16 июня армянская команда сыграет в гостях со сборной Уэльса, а 19 июня примет на своем поле сборную Латвии.
Вратари: Огнен Чанчаревич («Алашкерт»), Арсен Бегларян («Урарту»), Станислав Бучнев («Пюник»).
Защитники: Вараздат Ароян, Камо Оганесян (оба — «Астана»), Георгий Арутюнян («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Андре Чалышыр («Бромапойкарна»), Жирайр Маргарян, Эрик Пилоян (оба — «Урарту»), Давид Давидян («Пюник»), Сергей Мурадян («Ноа»), Тарон Восканян («Алашкерт»), Степа Мкртчян (БКMA).
Полузащитники и нападающие: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Хорен Байрамян («Ростов»), Тигран Барсегян («Слован»), Ваан Бичахчян («Погонь»), Жирайр Шагоян (ЦСКА София), Лукас Селараян («Коламбус Крю»), Артак Дашян, Оганес Арутюнян (оба — «Пюник»), Угочукву Иву («Урарту»), Вбеймар Ангуло, Артур Миранян (оба — «Алашкерт»), Артур Серобян («Арарат-Армения»), Грант-Леон Ранос («Боруссия» М), Норберто Балекян («Бока Хуниорс»).