Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
Факел
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Пари Нижний Новгород
Химки
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо Мх
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Кубань
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Волга
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Кремонезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Лацио
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Арсенал
60
Все события
16:06 (мск), источник: Sport24

Четыре футболиста из РПЛ вызваны в сборную Армении на матчи квалификации Евро-2024

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков огласил состав на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.

Армения
Уэльс
Латвия
Краснодар
Локомотив
РостовОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

В заявку попали четыре игрока клубов РПЛ: Георгий Арутюнян, Наир Тикнизян, Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян.

16 июня армянская команда сыграет в гостях со сборной Уэльса, а 19 июня примет на своем поле сборную Латвии.

Вратари: Огнен Чанчаревич («Алашкерт»), Арсен Бегларян («Урарту»), Станислав Бучнев («Пюник»).

Защитники: Вараздат Ароян, Камо Оганесян (оба — «Астана»), Георгий Арутюнян («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Андре Чалышыр («Бромапойкарна»), Жирайр Маргарян, Эрик Пилоян (оба — «Урарту»), Давид Давидян («Пюник»), Сергей Мурадян («Ноа»), Тарон Восканян («Алашкерт»), Степа Мкртчян (БКMA).

Полузащитники и нападающие: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Хорен Байрамян («Ростов»), Тигран Барсегян («Слован»), Ваан Бичахчян («Погонь»), Жирайр Шагоян (ЦСКА София), Лукас Селараян («Коламбус Крю»), Артак Дашян, Оганес Арутюнян (оба — «Пюник»), Угочукву Иву («Урарту»), Вбеймар Ангуло, Артур Миранян (оба — «Алашкерт»), Артур Серобян («Арарат-Армения»), Грант-Леон Ранос («Боруссия» М), Норберто Балекян («Бока Хуниорс»).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Как шлюшка». Русская актриса покрасовалась в коротком платье на отдыхе в Таиланде
Девушки, когда фотки набирают мало лайков: этот мем все объясняет
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь