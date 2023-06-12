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19:39 (мск), источник: Vesti.kz

Дебют откладывается? Стало известно о травме новичка сборной Казахстана

Новичок сборной Казахстана Александр Зуев получил повреждение на тренировке национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: ПФК "Крылья Советов"

Как сообщает источник универсальный игрок российского клуба «Крылья Советов» может пропустить два матча против Сан-Марино и Северной Ирландии. Эти матчи состоятся 16 и 19 июня соответственно.

Напомним, в начале июня он получил гражданство Казахстана и получил вызов в национальную команду.

Зуев родился 26 июня 1996 года в Костанае и является воспитанником футбольной школы «Тобола». За свою карьеру выступал в таких клубах, как «Спартак» (Москва), «Ростов», «Рубин» и «Химки». Завершившийся сезон чемпионата России полузащитник провел в самарских «Крыльях Советов».

Ранее уроженец Казахстана становился чемпионом Европы до 17 лет в составе сборной России (2013). В 2017-м был чемпионом России в составе московского «Спартака».

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