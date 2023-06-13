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20:55 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник сборной Казахстана по футболу понес потери

Три игрока сборной Северной Ирландии не смогут принять участия в предстоящем отборочном матче Чемпионата Европы-2024 против команды Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Северная Ирландия
КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Своей команде не сможет помочь 31-летний нападающий Конор Вашингтон, имеющий на своем счету 37 матчей и шесть голов за английский клуб «Ротерем Юнайтед», а также Джош Мадженнис, 33-летний нападающий с 71 матчем и десятью голами в активе за «Уиган Атлетик», и Шейн Фергюсон, 31-летний полузащитник с 57 матчами и двумя голами в составе «Ротерем Юнайтед». Все они выбыли из-за травм.

16 июня Северная Ирландия сыграет на выезде с Данией. Матч с Казахстаном пройдет в Белфасте 19 июня.

Команда Казахстана перед визитом на британский остров 16 июня сыграет в Парме (Италия) против Сан-Марино.

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