Соперник сборной Казахстана по футболу понес потери

Своей команде не сможет помочь 31-летний нападающий Конор Вашингтон, имеющий на своем счету 37 матчей и шесть голов за английский клуб «Ротерем Юнайтед», а также Джош Мадженнис, 33-летний нападающий с 71 матчем и десятью голами в активе за «Уиган Атлетик», и Шейн Фергюсон, 31-летний полузащитник с 57 матчами и двумя голами в составе «Ротерем Юнайтед». Все они выбыли из-за травм.