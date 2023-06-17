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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Украина одержала волевую победу в матче с Северной Македонией, Англия разгромила Мальту

В пятницу, 16 июня, состоялись матчи 3-го тура группы С квалификации чемпионата Европы-2024.

Украина
Северная Македония
Англия
МальтаОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сборная Украины одержала волевую победу в матче с командой Северной Македонии в Скопье.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа C, 16.06.2023, 21:45

Северная Македония2Украина3

Первый тайм остался за хозяевами, который завладели комфортным преимуществом благодаря дублю Эниса Барди. После перерыва Украина ответила тремя забитыми мячами: отличились Илья Забарный, Эфим Конопля и Виктор Цыганков, а Михаил Мудрик отдал две результативные передачи. С 73-й минуты хозяева матча играли в меньшинстве после удаления Висара Муслиу.

В параллельном матче этой же группы сборная Англии разгромила в гостях Мальту со счётом 4:0. Отличились Трент Александер-Арнольд, Харри Кейн, реализовавший пенальти, и Каллум Уилсон. Начало разгрому положил автогол мальтийца Фердинандо Апапа.

Сборная Англии продолжает лидировать в таблице группы С, набрав девять очков в трёх матчах. Украина вышла на второе место (3 очка), опередив Италию (3) и Северную Македонию (3) по дополнительным показателям.

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Первый тайм: 0:3
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