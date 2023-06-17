Украина одержала волевую победу в матче с Северной Македонией, Англия разгромила Мальту
В пятницу, 16 июня, состоялись матчи 3-го тура группы С квалификации чемпионата Европы-2024.
В пятницу, 16 июня, состоялись матчи 3-го тура группы С квалификации чемпионата Европы-2024.
Сборная Украины одержала волевую победу в матче с командой Северной Македонии в Скопье.
Первый тайм остался за хозяевами, который завладели комфортным преимуществом благодаря дублю Эниса Барди. После перерыва Украина ответила тремя забитыми мячами: отличились Илья Забарный, Эфим Конопля и Виктор Цыганков, а Михаил Мудрик отдал две результативные передачи. С 73-й минуты хозяева матча играли в меньшинстве после удаления Висара Муслиу.
В параллельном матче этой же группы сборная Англии разгромила в гостях Мальту со счётом 4:0. Отличились Трент Александер-Арнольд, Харри Кейн, реализовавший пенальти, и Каллум Уилсон. Начало разгрому положил автогол мальтийца Фердинандо Апапа.
Сборная Англии продолжает лидировать в таблице группы С, набрав девять очков в трёх матчах. Украина вышла на второе место (3 очка), опередив Италию (3) и Северную Македонию (3) по дополнительным показателям.