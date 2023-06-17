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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Франция разгромно обыграла Гибралтар в группе B квалификации чемпионата Европы

Сегодня, 16 июня, на стадионе «Алгарве» в Португалии состоялся матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы.

Франция
Гибралтар
Греция
ИрландияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встречались Гибралтар и Франция. Финальный свисток Евгения Арановского (Украина) зафиксировал разгромную победу французов со счётом 0:3.

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Евро-2024. Отборочные
Группа B, 16.06.2023, 21:45

Гибралтар0Франция3

Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте: отличился Оливье Жиру с передачи Кингсли Комана. Далее в компенсированное к первому тайму время с пенальти мяч в ворота хозяев отправил Килиан Мбаппе. Довершил разгром автогол Аймена Муэли на 78-й минуте.

В параллельном матче группы B также встречались Греция и Ирландия. На 15-й минуте встречи счёт с пенальти открыл Анастасиос Бакасетас. Далее на 27-й минуте ирландцы смогли сравнять счёт, голом отметился Нэйтан Коллинз с передачи Эвана Фергюсона. Но на 49-й минуте победный мяч оформил Георгиос Масурас с передачи Анастасиоса Бакасетаса. Итоговый счёт — 2:1 в пользу Греции.

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Греция
2:1
Первый тайм: 1:1
Ирландия
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