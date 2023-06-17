Франция разгромно обыграла Гибралтар в группе B квалификации чемпионата Европы

Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте: отличился Оливье Жиру с передачи Кингсли Комана. Далее в компенсированное к первому тайму время с пенальти мяч в ворота хозяев отправил Килиан Мбаппе. Довершил разгром автогол Аймена Муэли на 78-й минуте.