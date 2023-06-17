Гол Зайнутдинова помог Казахстану разгромить Сан-Марино в матче отбора к Евро-2024

Казахстан набрал шесть очков в первых трёх матчах отборочного турнира. Ранее команда уступила Словении (1:2) и обыграла Данию (3:2). Сан-Марино располагается на последней, шестой строчке турнирной таблицы, не набрав ни одного очка. В первых двух турах сборная проиграла со счётом 0:2 в матчах с Северной Ирландией и Словенией.