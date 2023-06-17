Сборная Белоруссии потерпела третье поражение подряд в квалификации Евро

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу уступила команде Израиля в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Встреча группы I, прошедшая на нейтральном поле в Будапеште, завершилась со счетом 2:1 пользу израильтян. В составе сборной Белоруссии отличился Макс Эбон (16-я минута), у победителей забил Шон Вайссман (85 — пенальти, 90+2).

Результаты других матчей группы:

Андорра — Швейцария — 1:2;

Косово — Румыния — 0:0.

После трех туров лидирует в таблице сборная Швейцарии (9 очков), второе место занимает команда Румынии (7), далее идут сборные Израиля (4), Косова (3), Андорры (1) и Белоруссии (0).