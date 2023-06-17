Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
21
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
03
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
04
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Северная Македония
Украина
23
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Уэльс
Армения
24
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Латвия
Турция
23
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Дания
Северная Ирландия
10
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Сан-Марино
Казахстан
03
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Андорра
Швейцария
12
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Беларусь
Израиль
12
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Косово
Румыния
00
Футбол. Сборные
16.06
Польша
Германия
10
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
20
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
16.06
Греция
Ирландия
21
16.06
Сан-Марино
Казахстан
03
16.06
Дания
Северная Ирландия
10
16.06
Андорра
Швейцария
12
16.06
Беларусь
Израиль
12
16.06
Косово
Румыния
00
16.06
Мальта
Англия
04
16.06
Латвия
Турция
23
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Белоруссии потерпела третье поражение подряд в квалификации Евро

Сборная Белоруссии в Венгрии вела в счете в матче с Израилем, но уступила на последних минутах встречи.

Беларусь
Израиль
Андорра
Швейцария
Косово
РумынияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальная страница Белорусской федерации футбола в VK

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу уступила команде Израиля в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Встреча группы I, прошедшая на нейтральном поле в Будапеште, завершилась со счетом 2:1 пользу израильтян. В составе сборной Белоруссии отличился Макс Эбон (16-я минута), у победителей забил Шон Вайссман (85 — пенальти, 90+2).

Результаты других матчей группы:

Андорра — Швейцария — 1:2;

Косово — Румыния — 0:0.

После трех туров лидирует в таблице сборная Швейцарии (9 очков), второе место занимает команда Румынии (7), далее идут сборные Израиля (4), Косова (3), Андорры (1) и Белоруссии (0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Сборная Белоруссии вынуждена проводить домашние матчи на нейтральном поле.

Читайте также
Беларусь
1:2
Первый тайм: 1:0
Израиль
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Была одержима деньгами и сексом': как фигуристка использовала Гитлера
'Русская березка в Украине - это плохо': великая гимнастка умерла в Киеве в нищете
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь