Сборная Белоруссии потерпела третье поражение подряд в квалификации Евро
Сборная Белоруссии в Венгрии вела в счете в матче с Израилем, но уступила на последних минутах встречи.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу уступила команде Израиля в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.
Встреча группы I, прошедшая на нейтральном поле в Будапеште, завершилась со счетом 2:1 пользу израильтян. В составе сборной Белоруссии отличился Макс Эбон (16-я минута), у победителей забил Шон Вайссман (85 — пенальти, 90+2).
Результаты других матчей группы:
Андорра — Швейцария — 1:2;
Косово — Румыния — 0:0.
После трех туров лидирует в таблице сборная Швейцарии (9 очков), второе место занимает команда Румынии (7), далее идут сборные Израиля (4), Косова (3), Андорры (1) и Белоруссии (0).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Сборная Белоруссии вынуждена проводить домашние матчи на нейтральном поле.