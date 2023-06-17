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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
09:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сперцян и Тикнизян поучаствовали в яркой победе Армении, Мбаппе размялся на Гибралтаре, Кейн установил рекорд Англии

Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Гибралтар
Франция
Англия
Мальта
Армения
Уэльс
Дания
Северная Ирландия
Беларусь
ИзраильОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Жиру — король воздуха

Группа B

Мбаппе оказывается в центре внимания даже до матчей национальной команды. Весной — перед стартом отборочного цикла — все только и обсуждали, что обиду Гризманна после решения Дидье Дешама передать Килиану капитанскую повязку. Сейчас же вся Франция говорила о возможном уходе форварда из «ПСЖ» после отказа продлевать контракт до 2025 года.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа B, 16.06.2023, 21:45

Гибралтар0Франция3

Однако Мбаппе, несмотря на желание клуба в такой ситуации заработать на продаже своей звезды, обещает остаться в Париже. За сборную же он снова забил, реализовав пенальти в концовке первого тайма. Как ни странно, это был лишь второй в матче гол, хотя началось все с неотразимого удара Жиру, который в сборной уже 16 раз посылал мяч в сетку головой (в 21 веке это на десять больше, чем у Тьерри Анри).

В целом же все получилось ожидаем банально, а до крупного счет вырос после того, как прострел Мбаппе привел к автоголу. Франция уверенно лидирует с тремя победами в трех матчах. А идущая второй Греция оторвалась от Нидерландов благодаря реализованному пенальти и шикарной голевой передаче Бакасетаса.

Группа В
ИВНПМО
1. Франция33008-09
2. Греция22005-16
3. Нидерланды21013-43
4. Ирландия20021-30
5. Гибралтар30030-90

«Десятка» для Трента

Группа С

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа C, 16.06.2023, 21:45

Мальта0Англия4

Футболисты «Манчестер Сити» и персонально Грилиш так бурно отметили победу в Лиге чемпионов, что Гарет Саутгейт не собирался использовать «горожан» в первой летней игре. Исключение сделали только для вышедшего на замену Фодена. Зато в отсутствие Уокера, который заранее извинился перед тренером, в шутку пообещав выпить все, что увидит перед собой, болельщики смогли увидеть роскошный удар Александра-Арнолда с дальней дистанции.

Не забивавший за сборную с 2018 года защитник «Ливерпуля» словно старался показать, что ему не зря достался нетипичный для его амплуа десятый номер. А самой большой проблемой для мальтийских защитников стал Кейн. Один игрок обороны, опередив форварда, поразил собственные ворота. Другой снес Харри в штрафной, и тот сам наказал соперника за грубость. Так снайпер «Тоттенхэма» стал первым в истории англичанином, забившим за сборную 50 мячей в турнирных матчах. И это ожидаемо случилось в отборе на Евро, где Кейн отличается в 11 играх подряд.

Группа С
И
В
Н
П
М
О
1. Англия33008-19
2. Украина21013-43
3. Италия21013-23
4. Северная Македония21014-43
5. Мальта30031-80

Шикарная Армения

Группа D

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа D, 16.06.2023, 21:45

Уэльс2Армения4

Когда в дебюте арбитр никак не среагировал на стык в центре поля, после чего валлийцы разогнали стремительную атаку с завершающим пасом Джонсона на замкнувшего дальнюю штангу Джеймса, кто-то поспешно предрек незавидную участь сборной Армении. Только сейчас это совсем не та команда, которая может сломаться от одного неприятного эпизода. И когда дело дошло до схожей ситуации, гости сами пошли в не менее жесткий встречный отбор, после чего подача Сперцяна завершилась прицельным ударом выступающего за вторую команду «Баварии» и проводившего лишь второй матч за сборную Раноса.

Этот форвард — герой матча наряду с автором другого дубля Селарайяном. Именно Ранос стал автором победного гола. А если бы не штанга, 19-летний форвард и вовсе мог оформить хет-трик. Снял же все вопросы Селарайан, на счету которого результативная передача и два попадания в верхние углы. В первом случае — когда Армения начала свой камбэк — натурализованному аргентинцу ассистировал Тикнизян. Набравший отличную форму. Теперь — после первой победы в отборочном цикле — армянская команда может навязать борьбу Уэльсу и Турции, а также обойти занятую Лигой наций Хорватию, если в следующем туре обыграет дома Латвию.

Группа D
И
В
Н
П
М
О
1. Турция32015-56
2. Хорватия21103-14
3. Уэльс31114-54
4. Армения21015-43
5. Латвия20022-40

Драма в Копенгагене и гол с углового

Группа Н

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа H, 16.06.2023, 21:45

Дания1Северная Ирландия0

Дания, проиграв весной в Казахстане, словно приходила в себя целый тайм, ограничившись одним ударом по североирландским воротам. Но даже когда сразу после перерыва Винн открыл счет, это не стало гарантией успеха. Концовка же превратилась в настоящую драму, и ВАР потребовалось четыре минуты, чтобы отменить ответный гол гостей. Сказочного сюжета в виде спасительного удара в компенсированное время в исполнении 18-летнего дебютанта Маршалла не случилось. Соответственно Казахстан, легко разобравшийся с Сан-Марино, не стал единоличным лидером группы.

Группа Н
И
В
Н
П
М
О
1. Дания32016-46
2. Казахстан32017-46
3. Финляндия32014-36
4. Словения32014-36
5. Северная Ирландия31022-23
6. Сан-Марино30030-70

Группа I

Белоруссия была близка к первой победе, соавтором которой мог стать отметившийся голевой передачей торпедовец Юзепчук. Однако в концовке наших соседей сломал пенальти. Настолько, что в компенсированное время Израиль забил победный гол прямым ударом с углового при очевидной ошибке голкипера.

Группа I
И
В
Н
П
М
О
1. Швейцария330010-19
2. Румыния32104-17
3. Израиль31113-54
4. Косово30302-23
5. Андорра30122-51
6. Белоруссия30032-90

Автор: Андрей Кузичев

Беларусь
1:2
Первый тайм: 1:0
Израиль
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