Сперцян и Тикнизян поучаствовали в яркой победе Армении, Мбаппе размялся на Гибралтаре, Кейн установил рекорд Англии
Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного цикла Евро-2024.
Группа B
Мбаппе оказывается в центре внимания даже до матчей национальной команды. Весной — перед стартом отборочного цикла — все только и обсуждали, что обиду Гризманна после решения Дидье Дешама передать Килиану капитанскую повязку. Сейчас же вся Франция говорила о возможном уходе форварда из «ПСЖ» после отказа продлевать контракт до 2025 года.
Однако Мбаппе, несмотря на желание клуба в такой ситуации заработать на продаже своей звезды, обещает остаться в Париже. За сборную же он снова забил, реализовав пенальти в концовке первого тайма. Как ни странно, это был лишь второй в матче гол, хотя началось все с неотразимого удара Жиру, который в сборной уже 16 раз посылал мяч в сетку головой (в 21 веке это на десять больше, чем у Тьерри Анри).
В целом же все получилось ожидаем банально, а до крупного счет вырос после того, как прострел Мбаппе привел к автоголу. Франция уверенно лидирует с тремя победами в трех матчах. А идущая второй Греция оторвалась от Нидерландов благодаря реализованному пенальти и шикарной голевой передаче Бакасетаса.
|Группа В
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|2. Греция
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|3. Нидерланды
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|4. Ирландия
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|5. Гибралтар
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
Группа С
Футболисты «Манчестер Сити» и персонально Грилиш так бурно отметили победу в Лиге чемпионов, что Гарет Саутгейт не собирался использовать «горожан» в первой летней игре. Исключение сделали только для вышедшего на замену Фодена. Зато в отсутствие Уокера, который заранее извинился перед тренером, в шутку пообещав выпить все, что увидит перед собой, болельщики смогли увидеть роскошный удар Александра-Арнолда с дальней дистанции.
Не забивавший за сборную с 2018 года защитник «Ливерпуля» словно старался показать, что ему не зря достался нетипичный для его амплуа десятый номер. А самой большой проблемой для мальтийских защитников стал Кейн. Один игрок обороны, опередив форварда, поразил собственные ворота. Другой снес Харри в штрафной, и тот сам наказал соперника за грубость. Так снайпер «Тоттенхэма» стал первым в истории англичанином, забившим за сборную 50 мячей в турнирных матчах. И это ожидаемо случилось в отборе на Евро, где Кейн отличается в 11 играх подряд.
|Группа С
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2. Украина
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|3. Италия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4. Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|5. Мальта
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Группа D
Когда в дебюте арбитр никак не среагировал на стык в центре поля, после чего валлийцы разогнали стремительную атаку с завершающим пасом Джонсона на замкнувшего дальнюю штангу Джеймса, кто-то поспешно предрек незавидную участь сборной Армении. Только сейчас это совсем не та команда, которая может сломаться от одного неприятного эпизода. И когда дело дошло до схожей ситуации, гости сами пошли в не менее жесткий встречный отбор, после чего подача Сперцяна завершилась прицельным ударом выступающего за вторую команду «Баварии» и проводившего лишь второй матч за сборную Раноса.
Этот форвард — герой матча наряду с автором другого дубля Селарайяном. Именно Ранос стал автором победного гола. А если бы не штанга, 19-летний форвард и вовсе мог оформить хет-трик. Снял же все вопросы Селарайан, на счету которого результативная передача и два попадания в верхние углы. В первом случае — когда Армения начала свой камбэк — натурализованному аргентинцу ассистировал Тикнизян. Набравший отличную форму. Теперь — после первой победы в отборочном цикле — армянская команда может навязать борьбу Уэльсу и Турции, а также обойти занятую Лигой наций Хорватию, если в следующем туре обыграет дома Латвию.
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Турция
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|2. Хорватия
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3. Уэльс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4. Армения
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|5. Латвия
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
Группа Н
Дания, проиграв весной в Казахстане, словно приходила в себя целый тайм, ограничившись одним ударом по североирландским воротам. Но даже когда сразу после перерыва Винн открыл счет, это не стало гарантией успеха. Концовка же превратилась в настоящую драму, и ВАР потребовалось четыре минуты, чтобы отменить ответный гол гостей. Сказочного сюжета в виде спасительного удара в компенсированное время в исполнении 18-летнего дебютанта Маршалла не случилось. Соответственно Казахстан, легко разобравшийся с Сан-Марино, не стал единоличным лидером группы.
|Группа Н
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Дания
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|2. Казахстан
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|3. Финляндия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|4. Словения
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|5. Северная Ирландия
|3
|1
|0
|2
|2-2
|3
|6. Сан-Марино
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
Группа I
Белоруссия была близка к первой победе, соавтором которой мог стать отметившийся голевой передачей торпедовец Юзепчук. Однако в концовке наших соседей сломал пенальти. Настолько, что в компенсированное время Израиль забил победный гол прямым ударом с углового при очевидной ошибке голкипера.
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Швейцария
|3
|3
|0
|0
|10-1
|9
|2. Румыния
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|3. Израиль
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|4. Косово
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|5. Андорра
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|6. Белоруссия
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
Автор: Андрей Кузичев