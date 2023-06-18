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15:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежские болельщики освистали Холанда

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Болельщики сборной Норвегии освистали футболиста национальной команды Эрлинга Холанда после матча квалификации чемпионата Европы 2024 года с шотландцами, сообщает QEDaily.

Норвегия
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Источник: Reuters

Встреча группы A, прошедшая в субботу в Осло, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Шотландии. Завоевавший по итогам сезона «Золотую бутсу» Холанд реализовал пенальти. Шотландцы забили два мяча на последних минутах.

Эпизод произошел у стадиона. После завершения встречи Холанд сразу же зашел в автобус, отказавшись от раздачи автографов и фотографий с болельщиками. Недовольные фанаты принялись освистывать форварда.

Холанд, перешедший в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии», в своем дебютном сезоне за команду отыграл 53 матча, в которых забил 52 мяча. Он стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком сезона Английской премьер-лиги (36 мячей в 35 матчах).

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