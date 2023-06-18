Норвежские болельщики освистали Холанда

Встреча группы A, прошедшая в субботу в Осло, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Шотландии. Завоевавший по итогам сезона «Золотую бутсу» Холанд реализовал пенальти. Шотландцы забили два мяча на последних минутах.

Эпизод произошел у стадиона. После завершения встречи Холанд сразу же зашел в автобус, отказавшись от раздачи автографов и фотографий с болельщиками. Недовольные фанаты принялись освистывать форварда.