Норвежские болельщики освистали Холанда
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Болельщики сборной Норвегии освистали футболиста национальной команды Эрлинга Холанда после матча квалификации чемпионата Европы 2024 года с шотландцами, сообщает QEDaily.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Болельщики сборной Норвегии освистали футболиста национальной команды Эрлинга Холанда после матча квалификации чемпионата Европы 2024 года с шотландцами, сообщает QEDaily.
Встреча группы A, прошедшая в субботу в Осло, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Шотландии. Завоевавший по итогам сезона «Золотую бутсу» Холанд реализовал пенальти. Шотландцы забили два мяча на последних минутах.
Эпизод произошел у стадиона. После завершения встречи Холанд сразу же зашел в автобус, отказавшись от раздачи автографов и фотографий с болельщиками. Недовольные фанаты принялись освистывать форварда.
Холанд, перешедший в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии», в своем дебютном сезоне за команду отыграл 53 матча, в которых забил 52 мяча. Он стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком сезона Английской премьер-лиги (36 мячей в 35 матчах).