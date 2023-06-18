«Не обрадую вас, я не атакующий тренер». Адиев — о Северной Ирландии, Аймбетове и стиле игры

Источник: КФФ

— Магомед Мусаевич, какие у вас ожидания перед матчем с Северной Ирландией?

— Мы ожидаем серьезную, тяжелую игру. Они сыграли неудачно последние матчи дома, поэтому наверняка Северная Ирландия хочет реабилитироваться.

— Тренер сборной Северной Ирландии сказал, что Казахстан трудно анализировать, поскольку ваши игроки малоизвестны. Вы согласны с тем, что это преимущество сборной Казахстана?

— Я не согласен. Проблем в этом плане мы не видим, есть анализ игры и команды, тренер это делает. В этом нет никаких преимуществ. Мы сыграли матчи, они общедоступны, садись и анализируй.

— В строй вернулся Абат Аймбетов, для вас это очень важный игрок?

— Для нас каждый футболист важен. По Абату, что бы я не сказал, этого всегда будет мало, он дает результат во многих играх. Ни в одном матче у меня не было к нему вопросов. Даже не забивая, он всегда за команду, отдается игре.

— Северная Ирландия похожа на типичную британскую команду, предпочитающую силовой футбол. Вы ожидаете именно такой игры, с большим количеством единоборств?

— Да, у них исконный футбол, очень много беговой работы. Пытаются задействовать фланговые передачи. Много предстоит бороться. В центре поля надо будет перебивать игру, именно своими взаимодействиями.

— Их тренер делает большой акцент на верховые передачи и они часто рассчитывают на стандарты, вы готовы к этому?

— Понятно, что тренировать это не сможем. Мы в дороге находились, но в этом состоянии все сборные, жаловаться нельзя. Но мы понимаем их козыри.

— Есть ли кадровые проблемы и стоит ли ожидать от сборной Казахстана оборонительной игры?

— Все в порядке, все в строю, нет никаких проблем. Игра? Наверное, я вас опять не обрадую, вы знаете мой подход, я не атакующий и не оборонительный тренер, я всегда хочу баланса в игре. Мы будем это прививать. Но определенные нюансы будут в предстоящей игре, зависит от того как мы сыграем в середине поля.

— Те ребята, которые не были в заявке в матче с Сан-Марино могут рассчитывать, что попадут в заявку на сей раз?

— Думаем. Три человека не попадут в заявку. Понятно, что один из центральных защитников не попадет. Очевидно, что этим решением я испорчу кому-то из парней настроение, но на одной стороне есть результат команды, а на другой обиды парней. Но я остаюсь принципиальным, даже при исполнении тяжелых решений.

— В нашей группе сложилась уникальная ситуация, четыре команды имеют шесть очков в активе, по завершению такая же интрига сохранится до последнего тура?

— Я изначально говорил, что группа очень сложная, специфическая, и я ожидал, что все будут терять очки. У меня нет удивления, что кто-то теряет очки и так будет происходить до последних туров.