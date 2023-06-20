Футболисты сборной Беларуси прервали серию поражений в отборочном турнире ЧЕ-2024

Источник: АБФФ

После трех фиаско кряду сегодня команда Георгия Кондратьева победила в Будапеште сборную Косово с результатом 2:1. В первом тайме небольшое преимущество было на стороне косовской команды, белорусы отвечали острыми контратаками, но счет так и не был открыт. После перерыва белорусские футболисты заиграли смелее и на 73-й и 75-й минутах игры Владислав Морозов и Макс Эбонг дважды подряд поразили ворота соперников. Незадолго до финального свистка Ведат Мурики с пенальти отыграл один мяч.

В трех предыдущих поединках квалификационной группы I белорусы уступили Швейцарии (0:5), Румынии (1:2) и Израилю (1:2). Свой следующий матч отборочного турнира Евро-2024 белорусские футболисты проведут 9 сентября в гостях у команды Андорры, которая сегодня в Иерусалиме уступила сборной Израиля со счетом 1:2. В матче лидеров группы в Люцерне швейцарцы и румыны не выявили победителя — ничья 2:2.

Турнирное положение после четырех игровых дней: Швейцария — 10 очков, Румыния — 8, Израиль — 7, Беларусь — 3, Косово — 3, Андорра — 1.