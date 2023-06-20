Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Ирландия
Гибралтар
30
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Франция
Греция
10
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Англия
Северная Македония
70
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Турция
Уэльс
20
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Северная Ирландия
Казахстан
01
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Словения
Дания
11
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Швейцария
Румыния
22
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Израиль
Андорра
21
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Беларусь
Косово
21
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Украина
Мальта
10
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Армения
Латвия
21
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Финляндия
Сан-Марино
60
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
19.06
Англия
Северная Македония
70
19.06
Израиль
Андорра
21
19.06
Беларусь
Косово
21
19.06
Ирландия
Гибралтар
30
19.06
Франция
Греция
10
19.06
Швейцария
Румыния
22
19.06
Турция
Уэльс
20
19.06
Словения
Дания
11
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:25 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу провела матч четвертого тура в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Северная ИрландияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: КФФ

Команда Магомеда Адиева в рамках группы H встречалась в Белфасте с командой Северной Ирландии. Матч с «зелено-белой армией» получился упорным, и завершился минимальной победой сборной Казахстана — 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил вышедший на замену Абат Аймбетов. Форвард «Астаны» получил мяч на своей половине поля, продвинулся к воротам, обыграв защитников британской сборной, и заставил капитулировать голкипера Бэйли Пикока-Фаррелла.

По итогам четырех туров национальная команда набрала девять очков. У Северной Ирландии три балла.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на своем поле 7 сентября с другим лидером группы командой Финляндии, которая также набрала девять баллов.

Северная Ирландия
0:1
Первый тайм: 0:0
Казахстан
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь