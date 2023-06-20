Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024

Источник: КФФ

Команда Магомеда Адиева в рамках группы H встречалась в Белфасте с командой Северной Ирландии. Матч с «зелено-белой армией» получился упорным, и завершился минимальной победой сборной Казахстана — 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил вышедший на замену Абат Аймбетов. Форвард «Астаны» получил мяч на своей половине поля, продвинулся к воротам, обыграв защитников британской сборной, и заставил капитулировать голкипера Бэйли Пикока-Фаррелла.

По итогам четырех туров национальная команда набрала девять очков. У Северной Ирландии три балла.