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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:27 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч в группе Казахстана в отборе на Евро-2024

Сборная Финляндии по футболу в отборе на Евро-2024 разгромила команду Сан-Марино, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финляндия
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Сан-МариноОтбор Евро: таблица и календарь
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Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 6:0. Хет-трик в составе хозяев оформил Даниэль Хоканс. Еще по одному голу на свой счет записали Глен Камара, Беньямин Кельман и Теему Пукки.

Финны набрали девять очков и вместе с Казахстаном возглавляют группу H. В следующем матче эти сборные сыграют между собой. Встреча пройдет 7 сентября в Астане.

Финляндия
6:0
Первый тайм: 2:0
Сан-Марино
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