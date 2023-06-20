Разгромом завершился матч в группе Казахстана в отборе на Евро-2024

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 6:0. Хет-трик в составе хозяев оформил Даниэль Хоканс. Еще по одному голу на свой счет записали Глен Камара, Беньямин Кельман и Теему Пукки.

Финны набрали девять очков и вместе с Казахстаном возглавляют группу H. В следующем матче эти сборные сыграют между собой. Встреча пройдет 7 сентября в Астане.