Сенсацией завершился матч отбора в группе Казахстана в отборе на Евро-2024

Матч в Любляне завершился вничью — 1:1. Счет в этой игре на 25-й минуте открыли хозяева поля после того, как отличился Андраж Шпорар. Датчане отыгрались на 42-й минуте благодаря голу Расмуса Хейлунна.

Сборная Дании считалась фаворитом матча. Команда Каспера Юльманна статистически превзошла хозяев поля по владению мячом (61 процент против 39-ти) и нанесла больше ударов по воротам — десять против шести.

Таким образом, обе эти сборные набрали по семь очков и делят третье и четвертое место в группе H. Сборные Финляндии и Казахстана, набравшие по девять баллов, лидируют в этой группе. У команды Северной Ирландии три очка и пятое место, а замыкает таблицу сборная Сан-Марино, которая идет без набранных баллов.