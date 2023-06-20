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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:46 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсацией завершился матч отбора в группе Казахстана в отборе на Евро-2024

Сборные Словении и Дании встретились в четвертом туре отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: nzs.si

Матч в Любляне завершился вничью — 1:1. Счет в этой игре на 25-й минуте открыли хозяева поля после того, как отличился Андраж Шпорар. Датчане отыгрались на 42-й минуте благодаря голу Расмуса Хейлунна.

Сборная Дании считалась фаворитом матча. Команда Каспера Юльманна статистически превзошла хозяев поля по владению мячом (61 процент против 39-ти) и нанесла больше ударов по воротам — десять против шести.

Таким образом, обе эти сборные набрали по семь очков и делят третье и четвертое место в группе H. Сборные Финляндии и Казахстана, набравшие по девять баллов, лидируют в этой группе. У команды Северной Ирландии три очка и пятое место, а замыкает таблицу сборная Сан-Марино, которая идет без набранных баллов.

Словения
1:1
Первый тайм: 1:1
Дания
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