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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Главное открытие отбора Евро-2024. Шотландия побеждает всех — даже экс-чемпионов мира

Как так получилось? Ответ — реформы и грамотный тренер.

ШотландияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сборная Шотландии никогда не относилась к категории элитных сборных, потому что на протяжении своей истории была без успехов даже на европейском уровне: до Евро-2020 шотландцы больше 20 лет не отбирались на международные турниры, в чемпионатах мира они не участвовали с 1998-го. Но сейчас всё изменилось: команда выиграла три из трёх отборочных матчей на Евро-2024 и возглавляет свою группу. Шотландцы обыграли Кипр (3:0), Испанию (2:0) и Норвегию (2:1), и теперь они полны уверенности и желания продолжить серию в матче с Грузией 20 июня.

Творец этого успеха — Стив Кларк. Он пересобрал команду с тех пор, как в мае 2019-го стал главным тренером. Тренер вывел её на совершенно иной уровень: физический, тактический и ментальный. Он мечтает отобраться с командой на ЧЕ-2024, а следом и на ЧМ-2026, потому что в его игровой карьере за сборную Шотландии не было ни одного крупного турнира. Если у Кларка получится, он станет первым тренером шотландской сборной, который смог обеспечить национальной команде участие в трёх подобных соревнованиях.

Первая причина успеха Шотландии — воспитание молодёжи

Из тех, кто играл с Кипром четыре года назад, в нынешнем составе осталось всего шесть игроков, а Каллум Макгрегор — единственный шотландец и игрок местной Премьер-лиги, который остался в составе с тех пор. Когда Кларк только пришёл, в старте у него было 11 игроков из шотландского чемпионата. Сейчас, помимо Макгрегора, нет ни одного — в основном футболисты выступают за клубы из АПЛ и Чемпионшипа.

Источник: AP 2022

«Стив показал мне состав, который выбрал четыре года назад, и состав, который у нас сейчас. При всём уважении к тем парням, это день и ночь, — говорил помощник Кларка Джон Карвер. — Это свидетельствует о прогрессе игроков за четыре года, но о них станут судить только по тому, что будет происходить в отборе на Евро-2024. Стив доверяет своим игрокам, и я думаю, что они знают это».

Кларку повезло в разы больше, чем его предшественникам, потому что Стиву досталось талантливое поколение. Ещё в 2010-м бывший первый министр Шотландии Генри Маклиш начал независимую ревизию шотландского футбола на фоне постоянных неудач сборной. Ситуация действительно была плачевной: системы не было. Поля, где дети бы могли заниматься, можно было пересчитать по пальцам. Внутри страны — два клуба-гегемона и остальные, чей бюджет даже суммарно еле дотягивал до финансовых возможностей «Селтика» или «Рейнджерс». Шотландии нужны были перемены.

Источник: Reuters

«Это обязанность правительства, а не футбола, — говорил бывший тренер сборной Шотландии Крейг Браун. — 20 лет назад я отправился в Норвегию с разведывательным визитом. В то время у них было 12 крытых полноразмерных полей, а в каждой деревне было поле поменьше, которое профинансировало государство. Сейчас в Шотландии четыре поля — и это при нашем ужасном климате. Если ты ребенок, разве ты пойдёшь играть в такую ​​погоду? Правительство глупо думает, что футбол — это богатство. Скандинавские страны дают нам урок. Я понимаю, что на искусство уходит в три раза больше денег, чем на спорт, поэтому они не отдают приоритет спорту».

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«Не думаю, что дети получают достаточно футбола, — говорил бывший капитан “Селтика” Нил Леннон, который наблюдал за работой академии клуба. — Я видел, как мальчики в моё время приходили в академию, тренировались два или три раза в неделю. То, сколько они проведут с мячом, зависело только от их индивидуального подхода».

Маклиш сделал выводы и составил список рекомендаций, которые были изложены в новой стратегии эффективности шотландской федерации. Инициатива была призвана перевернуть футбол и вывести его на новый уровень. Ключевым компонентом стало создание школ (SFA Performance School) в семи регионах страны — Глазго, Эдинбурге, Абердине, Данди, Килмарноке, Мазервелле и Фолкерке.

Концепция такова: в школы отбирают самых талантливых 11-летних мальчиков региона, и они учатся и занимаются футболом. Главное — минимум 10 000 часов практики и постоянная работа с мячом. В среднем мальчики и девочки тренируются от 75 до 90 минут каждый учебный день, что в сумме даёт около 800 дополнительных тренировочных часов для детей в возрасте от 12 до 16 лет. Ключевое направление процесса Performance School — подробное изучение деталей развития каждого конкретного игрока. Кроме того, наряду с технической подготовкой большое внимание уделяется социальным и психологическим аспектам развития молодых футболистов.

В основе программы лежит концепция «лучшие игроки — лучшие люди», поэтому существенный фокус сделан на развитии умственных способностей, а также таких качеств, как дисциплина, целеустремленность и устойчивость. С детьми всесторонне занимаются, предоставляя им различные варианты активностей вне поля — вплоть до съёмок в видеороликах и балета. «Плановое развитие» заменило «случайное развитие», что позволило выстроить чёткую и единую систему.

Источник: Reuters

Маклиш говорил: если Шотландия хочет воспитать футболистов высочайшего качества, к ним с самого начала следует относиться как к «золотой жиле». Для этого нужно избавиться от синдрома высокого мака, свойственного шотландской культуре (это социально-культурный феномен, при котором ярких и талантливых людей буквально «гасят», чтобы они сравнялись с остальными и не выделялись). Новые школы ставили перед собой цель вложить в умы населения свежее мышление, что стремиться к совершенству — ни разу не постыдно, а таланты нужно ценить и оберегать.

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Марк Вотте, который запускал программу в 2011-м, говорил, что первые плоды работы Шотландия должна была увидеть после 2020-го. Он подчёркивал, что развитие молодёжи — долгосрочный, но важный процесс. «Требуется планирование, терпение и настойчивость, чтобы в итоге увидеть прогресс», — настаивал он.

И Вотте оказался прав — со временем стратегия действительно дала результат: молодые шотландские таланты начали уезжать в лиги сильнее. За последние пару лет «Астон Вилла» забрала к себе трёх молодых игроков из Performance School: Юэна Симпсона, Рори Уилсона и Керра Смита из «Хартс», «Рейнджерс» и «Данди Юнайтед» соответственно. А «Ньюкасл» подписал контракт с капитаном сборной Шотландии до 17 лет Чарли Макартуром из «Килмарнока». Скотт Бэнкс, Стюарт Маккинстри и Марк Леонард, которые тоже прошли через систему обучения, сейчас выступают за «Кристал Пэлас», «Лидс» и «Брайтон». Также на шотландских игроков обратили внимание в Серии А и Бундеслиге.

Источник: Reuters

Билли Гилмор (экс- «Челси», сейчас — «Брайтон») и Натан Паттерсон («Эвертон») стали первыми выпускниками программы, которые закрепились в основной сборной. Но в командах помладше их гораздо больше: на прошлогоднем Евро U17 52% состава Шотландии прошли через Performance School. В U18 таковых около 35%, в U16 и U19 — порядка 30%. И это лучший показатель того, что система действительно работает.

Что ещё важнее: все футболисты основной сборной, кроме Че Адамса и Линдона Дайкса, родились, выросли и воспитывались в Шотландии.

Вторая причина — философия Кларка. Он безгранично верит в игроков

Тренер собрал команду, готовую потеть на благо страны, пусть и получилось у него это не сразу. Когда Кларк только заступил на должность, он дважды крупно проиграл Бельгии (0:3, 0:4) и России (1:2, 0:4). Тогда он сказал, что ставит перед собой цель создать такую команду, которая была бы достаточно опытна, чтобы противостоять оппонентам сильнее. Сегодня Шотландия смогла обыграть Испанию и Норвегию, однако Кларк не спешит останавливаться: «Мы помним, что только совершенствуемся, но также помним, что мы не готовый продукт. Мы не собираемся увлекаться, будем оставаться спокойными и сосредоточенными. Конечная цель — Германия-2024».

Что Кларк демонстрировал на протяжении своей игровой и управленческой карьеры, так это способность адаптироваться и открытость к переменам. В течение двух лет Кларк менял и оттачивал состав, чтобы синхронизировать свою тактическую философию с возможностями игроков. И он нашёл систему, которая соответствует тем талантам, которыми он располагает. Пожалуй, ему досталось сильнейшее шотландское поколение с 1990-х годов. Когда система заработала, появилась команда, в которой есть баланс и уверенность.

Источник: AP 2022

Кларк постепенно интегрировал в состав молодёжь, а ещё привил команде новую ментальность. Её основа проста: он верит в игроков, в их силы и возможности. А они верят в него. В раздевалке сложился удачный симбиоз: вера в каждого, командный дух, уверенность и решимость. Тренер воспитал лидеров и психологически крепких футболистов, которые не просто горят победами — они уверены, что могут их добиваться.

«Это развивалось с течением времени, — говорил Кларк после победы над Испанией. — Очевидно, когда вы выигрываете, ребятам нравится собираться вместе. Атмосфера в сборной на этой неделе на самом деле немного меня пугала. Они были такими счастливыми и расслабленными, что я подумал: “Да ладно, ребята, у нас впереди пара важных игр”. Но всё же позволил им порадоваться. Мальчики верят в себя и готовы идти дальше».

Источник: Reuters

При этом Стив старается остужать футболистов в их горячих и радостных эмоциях: Кларк запретил разговоры о квалификации на Евро-2024 как о свершённом факте, убеждая игроков, что самое сложное ещё впереди.

Но если Шотландия и дальше будет идти с таким настроем, мечты Кларка о втором турнире точно воплотятся. Тем более после Евро-2020 он пообещал стране, что следующего выхода на международную арену не придётся ждать ещё 20+ лет — и это обещание он явно планирует сдержать.

Автор: Полина Куимова

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