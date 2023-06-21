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00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Глеб — о Беларуси в отборе к Евро-2024: Надо набирать свои очки и ждать осечек соперников

Бывший футболист сборной Беларуси и лондонского «Арсенала» Александр Глеб оценил победу национальной команды в матче третьего тура квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Косово (2:1).

Беларусь
КосовоОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Мне понравилось, что они очень компактно играли. При потере мяча всей командой отходили назад и ждали своего шанса. Сборная Беларуси заставила Косово ошибаться, вчера они сыграли очень хорошо. Я надеюсь, что эта победа придаст команде ещё уверенности. У игроков не было страха и паники, была уверенность в себе. Было приятно наблюдать за командой. Мы увидели командную игру, вместе оборонялись и бежали в контратаки.

Футболисты Косово дали играть, с мячом они хороши, но в обороне и перестроении давали играть нашей сборной. У соперника было много свободных зон, давали принимать мяч. За такой матч можно ребят похвалить, главное, чтобы такой настрой передался на следующие матчи. Чтобы, просто верили в себя, выходили на поле и не боялись.

Шансы на выход из группы? Давайте будем идти от игры к игре и вообще не думать о шансах. Когда мы планируем, ничего хорошего из этого не выходит. Надо набирать свои очки и ждать, когда соперники отступятся. С Андоррой будет непростой матч, они глубоко садятся, Израиль очень тяжело выиграл их. Нужно играть с большой самоотдачей и против каждого соперника настраиваться на сто процентов", — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Сборная Беларуси после четырёх туров квалификации Евро-2024 занимает четвёртое место в группе I с тремя очками, уступая Израилю (7 очков), Румынии (8) и Швейцарии (10).

Беларусь
2:1
Первый тайм: 0:0
Косово
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