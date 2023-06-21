Белорусы сыграли вничью с андоррцами в квалификации молодежного ЧЕ

В своем третьем матче квалификационной группы G команда Сергея Ясинского не смогла выиграть в гостях у сверстников из Андорры — 1:1. В первом тайме забитых мячей не было, а вскоре после перерыва Берто Росас вывел хозяев вперед. Пропустив мяч, белорусы активизировались и на 64-й минуте Кирилл Зинович с пенальти восстановил паритет., но большего добиться не сумели. В первом туре отборочного турнира эти соперники в армянском Армавире также не выявили победителя — ничья 0:0. Кроме того, белорусы в Афинах разошлись миром с греческими сверстниками — 1:1.