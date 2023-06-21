Белорусы сыграли вничью с андоррцами в квалификации молодежного ЧЕ

В своем третьем матче квалификационной группы G команда Сергея Ясинского не смогла выиграть в гостях у сверстников из Андорры — 1:1. В первом тайме забитых мячей не было, а вскоре после перерыва Берто Росас вывел хозяев вперед. Пропустив мяч, белорусы активизировались и на 64-й минуте Кирилл Зинович с пенальти восстановил паритет., но большего добиться не сумели. В первом туре отборочного турнира эти соперники в армянском Армавире также не выявили победителя — ничья 0:0. Кроме того, белорусы в Афинах разошлись миром с греческими сверстниками — 1:1.
Команда Андорры на прошлой неделе в своем втором матче сыграла вничью в гостях с футболистами Фарерских островов — 2:2. В этой группе также выступают футболисты Португалии и Хорватии. Свой следующий поединок белорусская «молодежка» проведет в начале сентября против команды Фарерских островов.
Отборочные матчи молодежного Евро-2025 завершатся в октябре 2024 года. В финальную стадию напрямую попадут победители девяти групп и три лучшие команды, которые финишируют вторыми. Три последние путевки на континентальный форум в Словакию разыграют оставшиеся шесть обладателей вторых мест.