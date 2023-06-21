Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Шотландия
Грузия
20
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Норвегия
Кипр
31
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Молдавия
Польша
32
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Фарерские острова
Албания
13
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Австрия
Швеция
20
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Эстония
Бельгия
03
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Венгрия
Литва
20
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Все события
Футбол. Евро U-21. Последние результаты
2022
Португалия U21
Греция U21
11
2022
Исландия U21
Кипр U21
10
2022
Молдавия U21
Швейцария U21
20
2022
Голландия U21
Гибралтар U21
12
2021
Северная Ирландия U21
Мальта U21
02
2021
Израиль U21
Венгрия U21
30
2021
Польша U21
Латвия U21
50
2021
Австрия U21
Хорватия U21
13
Футбол. Евро U-21. Все результаты
00:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы сыграли вничью с андоррцами в квалификации молодежного ЧЕ

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) в третий раз подряд сыграли вничью в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Андорра U21
Наверх

В своем третьем матче квалификационной группы G команда Сергея Ясинского не смогла выиграть в гостях у сверстников из Андорры — 1:1. В первом тайме забитых мячей не было, а вскоре после перерыва Берто Росас вывел хозяев вперед. Пропустив мяч, белорусы активизировались и на 64-й минуте Кирилл Зинович с пенальти восстановил паритет., но большего добиться не сумели. В первом туре отборочного турнира эти соперники в армянском Армавире также не выявили победителя — ничья 0:0. Кроме того, белорусы в Афинах разошлись миром с греческими сверстниками — 1:1.

Команда Андорры на прошлой неделе в своем втором матче сыграла вничью в гостях с футболистами Фарерских островов — 2:2. В этой группе также выступают футболисты Португалии и Хорватии. Свой следующий поединок белорусская «молодежка» проведет в начале сентября против команды Фарерских островов.

Отборочные матчи молодежного Евро-2025 завершатся в октябре 2024 года. В финальную стадию напрямую попадут победители девяти групп и три лучшие команды, которые финишируют вторыми. Три последние путевки на континентальный форум в Словакию разыграют оставшиеся шесть обладателей вторых мест.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь