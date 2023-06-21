Криштиану забил в 200-м матче за сборную, Холанн обошел Мбаппе, невероятный камбэк Молдавии

Потоп в Глазго

В гостях у неожиданного лидера группы Грузии, как собственно и хозяевам, пришлось сражаться не только с соперником, но и с залитым дождем газоном. Мяч застревал в лужах после передач и ударов, однако Шотландия к этому кое-как адаптировалась, и после углового Макгрегор с подбора «прошил» руки Мамардашвили. Только на футбол это походило мало, и на 10-й минуте арбитр — посоветовавшись с футболистами — увел команды с поля.

Сначала игру остановили на 20 минут, в течение которые сотрудники «Хэмпден Парк» пытались швабрами выгрести воду за пределы поля. Пауза, естественно, затянулась, и решение о судьбе матча принимали, когда в остальных играх уже начались вторые таймы. Арбитр дал добро, убедившись, что мяч нормально катится по многострадальному газону. Но все равно командам потребовалось время на дополнительную разминку, поэтому рестартовый свисток прозвучал к моменту окончания других игр.

Норвегия наконец-то одержала первую победу в отборочном цикле, а Холанн после безуспешных попыток в первом тайме оформил дубль за четыре минуты. Сначала он реализовал пенальти, а потом забил с игры. Для Эрлинга это уже четырнадцатый в сезоне случай, когда он поражает цель не менее двух раз за матч. Всего же на счету Холанна 56 голов с учетом всех турниров за клуб и сборную. Это на два мяча больше, чем у Мбаппе.

Лукаку прекрасен при Тедеско

Недопонимание, возникшее между Доменико Тедеско и одним из самых авторитетных игроков сборной Бельгии Куртуа, показало, что со скандалами времен мирового первенства еще не покончено. Голкипер покинул расположение сборной, сославшись на травму, а в его отсутствие место в воротах занял Селс.

Впрочем, с поправкой на уровень соперника фамилия первого номера «Красных дьяволов» не имела значения. А снова получивший ставшую яблоком раздора капитанскую повязку Лукаку обеспечил результат в течение трех минут. Форвард на этом отрезке дважды отличился после фланговых передач, причем в первом случае некоторые ресурсы зафиксировали автогол. Но независимо от этого Лукаку довел серию отборочных матчей с забитыми мячами до пятнадцати игр!

Игра Австрии и Швеции получилась насыщенной яркими эпизодами, и можно было лишь удивляться долгому отсутствию голов. Главный виновник — блестяще игравший голкипер гостей Ульсен. Однако он все-таки не волшебник и не мог выручать бесконечно. Полевые игроки просто бросили вратаря на растерзание, позволив Баумгартнеру дважды отличиться, сыграв на добивании. Когда мяч в первый раз оказался в сетке, это был 19-й удар Австрии, которая сохранила лидерство в группе.

Криш в книге рекордов Гиннесса

Криштиану Роналду продолжает писать историю — в Рейкьявике он первым в мире провел 200-й матч за национальную команду. Произошло это спустя 19 лет и 304 дня после дебюта капитана в сборной, и в столице Исландии Криш удостоился специальной церемонии. Обычно такие мероприятия сдвигают к ближайшей домашней игре, но с учетом масштаба личности и значимости события сделали исключение. Роналду даже вручили сертификат книги рекордов Гиннесса.

А вот на поле у Португалии все было не так радужно. Да, гости играли с преимуществом и создавали моменты, но впервые с момента назначения Роберто Мартинеса его команда не сумела открыть счет. В итоге она начала отборочный цикл с четырех игр без пропущенных мячей, а победным — по всем законам драматургии — оказался удар Роналду на 90-й минуте. Сначала гол отменили, но ВАР исправил ошибку, и теперь у португальского снайпера по 36 мячей в отборочных турнирах как мировых, так и европейских чемпионатов.

Спасение Сербии и Молдовы

Пропустившая прошлый тур Сербия потеряла лидерство, сенсационно потеряв очки в Болгарии. Причем команда Драгана Стойкокича рисковала проиграть, однако на шестой добавленной минуте ее спас классный удар Лазовича. Лидером же по дополнительным показателям стала Венгрия.

Устроив трогательные проводы Якуба Блащиковски во время контрольного матча с Германией, спустя три дня поляки излишне расслабились. Да и начиналось все в Кишиневе по сценарию гостей. Относительно быстрый гол Милика, очередной успех Левандовски, а потом — катастрофа! Все перевернули два классных удара Николаэску, причем в интервале между его голами футболист лишился еще одного мяча из-за решения судей. А от третьего успеха молдован поляки так и не пришли в себя. Команда Фернанду Сантуша опережает только Фареры.