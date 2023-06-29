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Футбол. Евро U-21. Все результаты
00:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы по футболу.

Грузия U21
Израиль U21
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Источник: Пресс-служба УЕФА

В первом раунде плей-офф турнира сборная Грузии встретится с командой Израиля, англичане сыграют против португальцев, соперниками испанцев станут швейцарцы, а украинцам будут противостоять французы.

Молодежный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии и завершится 8 июля.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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