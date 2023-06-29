Определились четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы

В первом раунде плей-офф турнира сборная Грузии встретится с командой Израиля, англичане сыграют против португальцев, соперниками испанцев станут швейцарцы, а украинцам будут противостоять французы.

Молодежный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии и завершится 8 июля.