Определились четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы по футболу.
Грузия U21
Израиль U21
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы по футболу.
В первом раунде плей-офф турнира сборная Грузии встретится с командой Израиля, англичане сыграют против португальцев, соперниками испанцев станут швейцарцы, а украинцам будут противостоять французы.
Молодежный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии и завершится 8 июля.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.