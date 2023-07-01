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22:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Израиля обыграла команду Грузии в ¼ финала молодежного ЧЕ

Сборная Израиля обыграла команду Грузии в ¼ финала молодежного ЧЕ.

Грузия U21
Израиль U21
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Источник: UEFA.com

Футболисты сборной Израиля обыграли команду Грузии в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Тбилиси, завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались израильтяне — 4:3. У грузинской команды в стартовом составе вышли футболисты московского «Динамо» Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.

За выход в финал сборная Израиля поспорит с победителем матча между командами Англии и Португалии. Молодежный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии и завершится 8 июля.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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