Сборная Израиля обыграла команду Грузии в ¼ финала молодежного ЧЕ.

Футболисты сборной Израиля обыграли команду Грузии в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Тбилиси, завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались израильтяне — 4:3. У грузинской команды в стартовом составе вышли футболисты московского «Динамо» Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.

За выход в финал сборная Израиля поспорит с победителем матча между командами Англии и Португалии. Молодежный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии и завершится 8 июля.