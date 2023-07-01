Сборная Израиля обыграла команду Грузии в ¼ финала молодежного ЧЕ
Сборная Израиля обыграла команду Грузии в ¼ финала молодежного ЧЕ.
Сборная Израиля обыграла команду Грузии в ¼ финала молодежного ЧЕ.
Футболисты сборной Израиля обыграли команду Грузии в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.
Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Тбилиси, завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались израильтяне — 4:3. У грузинской команды в стартовом составе вышли футболисты московского «Динамо» Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.
За выход в финал сборная Израиля поспорит с победителем матча между командами Англии и Португалии. Молодежный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии и завершится 8 июля.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.