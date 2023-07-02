Испания в дополнительное время обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023
Сборная Испании в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы обыграла Швейцарию в дополнительное время — 2:1.
Испания U21
Швейцария
Сборная Испании в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы обыграла Швейцарию в дополнительное время — 2:1.
Счет в матче открыл испанский защитник Мартин Серхио Гомес на 68-й минуте. На 90+1-й минуте нападающий сборной Швейцарии Мохаммед Амдуни сравнял счет, а на 103-й Хуан Миранда забил победный гол испанцев.
В полуфинале Евро-2023 Испания сыграет с победителем матча Франция — Украина.