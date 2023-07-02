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00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испания в дополнительное время обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023

Сборная Испании в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы обыграла Швейцарию в дополнительное время — 2:1.

Испания U21
Швейцария
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Источник: UEFA.com

Счет в матче открыл испанский защитник Мартин Серхио Гомес на 68-й минуте. На 90+1-й минуте нападающий сборной Швейцарии Мохаммед Амдуни сравнял счет, а на 103-й Хуан Миранда забил победный гол испанцев.

В полуфинале Евро-2023 Испания сыграет с победителем матча Франция — Украина.

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