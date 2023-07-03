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Футбол. Евро U-21. Все результаты
00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата Европы-2023

Сборная Украины обыграла Францию в последнем четвертьфинале молодежного чемпионата Европы — 3:1.

Украина U21
Франция U21
Израиль U21
Англия U21
Испания U21
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Источник: AFP 2022

У украинцев дублем отличился Георгий Судаков, еще один мяч на счету Артема Бондаренко. Единственный гол французов забил Раян Шерки.

После этого матча определились все полуфинальные пары молодежного чемпионата Европы. Сборная Израиля встретится с Англией, а Украина — с Испанией.

Оба матча пройдут в среду, 5 июля. Игра Израиль — Англия начнется в 19.00 по московскому времени, а встреча Испания — Украина — в 22.00.

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