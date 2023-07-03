Определились полуфиналисты молодежного чемпионата Европы-2023

У украинцев дублем отличился Георгий Судаков, еще один мяч на счету Артема Бондаренко. Единственный гол французов забил Раян Шерки.

После этого матча определились все полуфинальные пары молодежного чемпионата Европы. Сборная Израиля встретится с Англией, а Украина — с Испанией.