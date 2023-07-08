Сборная Англии в третий раз стала победителем молодежного чемпионата Европы
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Футболисты сборной Англии обыграли команду Испании и стали победителями молодежного чемпионата Европы, который прошел в Грузии и Румынии.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Футболисты сборной Англии обыграли команду Испании и стали победителями молодежного чемпионата Европы, который прошел в Грузии и Румынии.
Финальная встреча прошла в Батуми и завершилась победой англичан со счетом 1:0, гол забил футболист «Ливерпуля» Кёртис Джонс (45+4), который был признан игроком встречи. В дополнительное ко второму тайму время (90+7) пенальти не забил капитан испанской сборной Абель Руис. Команда Англии не пропустила ни одного мяча на турнире, а также выиграла все встречи молодежного чемпионата Европы.
После незабитого Руисом пенальти за второе предупреждение были удалены полузащитник испанцев Антонио Бланко и хавбек англичан Морган Гиббс-Уайт. Оба игрока находились не на поле.
Сборная Англии в третий раз стала победителем молодежного Евро (1982, 1984, 2023). Полузащитник англичан Энтони Гордон признан лучшим футболистом турнира. Испанцы выигрывали молодежный чемпионат Европы пять раз и в четвертый раз стали серебряными призерами.