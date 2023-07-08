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Футбол. Евро U-21. Все результаты
21:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Англии в третий раз стала победителем молодежного чемпионата Европы

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Футболисты сборной Англии обыграли команду Испании и стали победителями молодежного чемпионата Европы, который прошел в Грузии и Румынии.

Англия U21
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Источник: Пресс-служба FA

Финальная встреча прошла в Батуми и завершилась победой англичан со счетом 1:0, гол забил футболист «Ливерпуля» Кёртис Джонс (45+4), который был признан игроком встречи. В дополнительное ко второму тайму время (90+7) пенальти не забил капитан испанской сборной Абель Руис. Команда Англии не пропустила ни одного мяча на турнире, а также выиграла все встречи молодежного чемпионата Европы.

После незабитого Руисом пенальти за второе предупреждение были удалены полузащитник испанцев Антонио Бланко и хавбек англичан Морган Гиббс-Уайт. Оба игрока находились не на поле.

Сборная Англии в третий раз стала победителем молодежного Евро (1982, 1984, 2023). Полузащитник англичан Энтони Гордон признан лучшим футболистом турнира. Испанцы выигрывали молодежный чемпионат Европы пять раз и в четвертый раз стали серебряными призерами.

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