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Футбол. Евро U-21. Все результаты
00:17 (мск), источник: Sport24

Сборная Италии выиграла юношеский чемпионат Европы U19, обыграв в финале Португалию

Юношеская сборная Италии выиграла чемпионата Европы 2023 среди юношей до 19 лет.

Италия U21
Португалия U21
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Источник: uefa.com

В финальном матче, прошедшем на стадионе «Национальный» в Та-Али (Мальта), итальянцы со счетом 1:0 обыграли сборную Португалии.

Автором единственного гола стал Майкл Кайоде, отличившийся на 19-й минуте.

Итальянские футболисты выиграли юношеский чемпионат Европы в этой возрастной категории во второй раз в истории. Впервые это произошло 20 лет назад — в 2003 году.

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