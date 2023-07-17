Сборная Италии выиграла юношеский чемпионат Европы U19, обыграв в финале Португалию

В финальном матче, прошедшем на стадионе «Национальный» в Та-Али (Мальта), итальянцы со счетом 1:0 обыграли сборную Португалии.

Итальянские футболисты выиграли юношеский чемпионат Европы в этой возрастной категории во второй раз в истории. Впервые это произошло 20 лет назад — в 2003 году.