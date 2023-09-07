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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
19:51 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Финляндии оценил победу над Казахстаном в матче отбора на Евро

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва подвел итоги отборочного матча Евро-2024 против национальной команды Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла сегодня, 7 сентября, на «Астана Арене» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

На послематчевой пресс-конференции Канерва отметил великолепную поддержку казахстанских болельщиков.

«На стадионе была потрясающая атмосфера. Фанаты очень поддерживали сборную Казахстана, был полный стадион. Для нас это был хороший опыт. Я очень горд, что мы смогли победить в такой атмосфере и добыть три очка. В этом матче наш стартовый состав был такой же, как и в предыдущем, который мы выиграли. Я посчитал, что нет смысла менять состав. Это был уже пятый по счету матч в группе, мы уже прошли половину пути. Но осталось еще много матчей, в которых будет решаться судьба лидирующих мест в группе», — сказал Канерва.

Напомним, 10 сентября сборная Казахстана проведет еще один домашний матч отборочного этапа Евро — против Северной Ирландии.

Казахстан
0:1
Первый тайм: 0:0
Финляндия
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