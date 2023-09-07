Тренер сборной Финляндии оценил победу над Казахстаном в матче отбора на Евро

«На стадионе была потрясающая атмосфера. Фанаты очень поддерживали сборную Казахстана, был полный стадион. Для нас это был хороший опыт. Я очень горд, что мы смогли победить в такой атмосфере и добыть три очка. В этом матче наш стартовый состав был такой же, как и в предыдущем, который мы выиграли. Я посчитал, что нет смысла менять состав. Это был уже пятый по счету матч в группе, мы уже прошли половину пути. Но осталось еще много матчей, в которых будет решаться судьба лидирующих мест в группе», — сказал Канерва.