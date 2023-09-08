Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Франция
Ирландия
20
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Нидерланды
Греция
30
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Польша
Фарерские острова
20
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Чехия
Албания
11
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Сербия
Венгрия
12
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Дания
Сан-Марино
40
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Словения
Северная Ирландия
42
Футбол. Сборные
7.09
Уэльс
Южная Корея
00
Футбол. Сборные
7.09
Австрия
Молдавия
11
Футбол. Сборные
7.09
Норвегия
Иордания
60
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Литва
Черногория
22
Футбол. Сборные
7.09
Египет (олимп.)
Россия
11
Футбол. Сборные
7.09
Болгария
Иран
01
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Казахстан
Финляндия
01
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
7.09
Словения
Северная Ирландия
42
7.09
Франция
Ирландия
20
7.09
Дания
Сан-Марино
40
7.09
Польша
Фарерские острова
20
7.09
Чехия
Албания
11
7.09
Нидерланды
Греция
30
7.09
Сербия
Венгрия
12
7.09
Литва
Черногория
22
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:08 (мск), источник: ТАСС

Сборная Франции по футболу одержала пятую победу подряд в отборочном турнире Евро-2024

ТАСС, 7 сентября. Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Французы одержали пятую победу в пяти матчах квалификации.

ФранцияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Орельен Тчуамени (19-я минута) и Маркус Тюрам (48).

В другом матче группы В сборная Нидерландов со счетом 3:0 обыграла команду Греции. Сборная Франции занимает первое место в группе В, набрав 15 очков после 5 матчей. Далее идут команды Нидерландов (6 очков; 3 матча), Греции (6; 4), Ирландии (3; 4) и Гибралтара (0; 4). 10 сентября сборная Греции примет команду Гибралтара, ирландцы дома сыграют со сборной Нидерландов.

В матчах группы Е сборная Чехии сыграла вничью с албанцами (1:1), поляки обыграли команду Фарерских островов (2:0). После четырех туров первое место в таблице занимает сборная Чехии (8 очков), далее идут команды Албании (7), Польши (6), Молдавии (5) и Фарерских островов (1). В группе G сборная Венгрии обыграла команду Сербии (2:1), черногорцы и литовцы сыграли вничью (2:2). В турнирной таблице после четырех туров лидирует сборная Венгрии (10 очков), далее располагаются команды Сербии (7), Черногории (5), Литвы (2) и Болгарии (2).

В группе Н сборная Дании со счетом 4:0 разгромила команду Сан-Марино, финны обыграли казахстанских футболистов (1:0), сборная Словении оказалась сильнее североирландцев (4:2). После пяти туров сборная Финляндии возглавляет турнирную таблицу (12 очков). Далее идут команды Дании (10), Словении (10), Казахстана (9), Северной Ирландии (3) и Сан-Марино (0).

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Франция
2:0
Первый тайм: 1:0
Ирландия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тарасова: Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чем здесь американцы?
В "Реал Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь