Италия на выезде не смогла переиграть Северную Македонию в матче отбора Евро-2024

Команды играли на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Команды разошлись миром — 1:1.

Итальянцы вышли вперёд на 47-й минуте благодаря голу нападающего Чиро Иммобиле. На 81-й минуте полузащитник Северной Македонии Энис Барди восстановил равенство на табло.

Последний раз сегодняшние соперники встречались в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Игра состоялась 24 марта 2022 года. Тогда македонцы сенсационно обыграли Италию со счётом 1:0 благодаря голу Александара Трайковски на 90+2-й минуте.