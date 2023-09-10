«Президент зашел в раздевалку и немного поругал». Адиев — о победе, нехватке футболистов и тяжелом выезде

Источник: КФФ

Встреча отборочного этапа Евро-2024 прошла сегодня, 10 сентября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Адиева. Этот матч посетили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и боксер Геннадий Головкин.

"Были тактические изменения. С Финляндией Зайнутдинов находился вверху, здесь мы его вниз опустили, чтобы разгонял атаки. Потом с выходом Куата он поднялся немного повыше.

Состояние команды не идеальное, и сегодня мы опять в этом убедились. Концовку смазали.

С финнами давление, что надо взять три очка, сыграло злую шутку. А сегодня мы были уже злее. Мы хотели вернуться в турнирную гонку, считаю, что нам это удалось. Теперь будем готовиться к тяжелому выезду.

Мы поедем готовиться к выезду в Данию и Финляндию в Алматы, приедем туда более адаптированными к натуральному газону.

Глава государства был сегодня на матче, зашел в раздевалку после игры, поздравил. Это, конечно, для нас большая честь. Пожелал удачи, немного поругал. Сказал: «Тренер, надо подтягивать физическую подготовку команды». Я пообещал поработать над этим.

Нам нужны новые футболисты, будем шерстить чемпионат Казахстана. До выезда еще месяц, посмотрим, может, кто-то еще нам приглянется", — сказал Адиев.