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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
18:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Президент зашел в раздевалку и немного поругал». Адиев — о победе, нехватке футболистов и тяжелом выезде

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал победу над Северной Ирландией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Северная ИрландияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

Встреча отборочного этапа Евро-2024 прошла сегодня, 10 сентября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Адиева. Этот матч посетили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и боксер Геннадий Головкин.

"Были тактические изменения. С Финляндией Зайнутдинов находился вверху, здесь мы его вниз опустили, чтобы разгонял атаки. Потом с выходом Куата он поднялся немного повыше.

Состояние команды не идеальное, и сегодня мы опять в этом убедились. Концовку смазали.

С финнами давление, что надо взять три очка, сыграло злую шутку. А сегодня мы были уже злее. Мы хотели вернуться в турнирную гонку, считаю, что нам это удалось. Теперь будем готовиться к тяжелому выезду.

Мы поедем готовиться к выезду в Данию и Финляндию в Алматы, приедем туда более адаптированными к натуральному газону.

Глава государства был сегодня на матче, зашел в раздевалку после игры, поздравил. Это, конечно, для нас большая честь. Пожелал удачи, немного поругал. Сказал: «Тренер, надо подтягивать физическую подготовку команды». Я пообещал поработать над этим.

Нам нужны новые футболисты, будем шерстить чемпионат Казахстана. До выезда еще месяц, посмотрим, может, кто-то еще нам приглянется", — сказал Адиев.

Следующий матч в рамках отбора на чемпионат Европы сборная Казахстана проведет на выезде 15 октября против Дании, а затем 18 октября сыграет в гостях с Финляндией.

Казахстан
1:0
Первый тайм: 1:0
Северная Ирландия
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