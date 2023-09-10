«Президент зашел в раздевалку и немного поругал». Адиев — о победе, нехватке футболистов и тяжелом выезде
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал победу над Северной Ирландией, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал победу над Северной Ирландией, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча отборочного этапа Евро-2024 прошла сегодня, 10 сентября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Адиева. Этот матч посетили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и боксер Геннадий Головкин.
"Были тактические изменения. С Финляндией Зайнутдинов находился вверху, здесь мы его вниз опустили, чтобы разгонял атаки. Потом с выходом Куата он поднялся немного повыше.
Состояние команды не идеальное, и сегодня мы опять в этом убедились. Концовку смазали.
С финнами давление, что надо взять три очка, сыграло злую шутку. А сегодня мы были уже злее. Мы хотели вернуться в турнирную гонку, считаю, что нам это удалось. Теперь будем готовиться к тяжелому выезду.
Мы поедем готовиться к выезду в Данию и Финляндию в Алматы, приедем туда более адаптированными к натуральному газону.
Глава государства был сегодня на матче, зашел в раздевалку после игры, поздравил. Это, конечно, для нас большая честь. Пожелал удачи, немного поругал. Сказал: «Тренер, надо подтягивать физическую подготовку команды». Я пообещал поработать над этим.
Нам нужны новые футболисты, будем шерстить чемпионат Казахстана. До выезда еще месяц, посмотрим, может, кто-то еще нам приглянется", — сказал Адиев.
Следующий матч в рамках отбора на чемпионат Европы сборная Казахстана проведет на выезде 15 октября против Дании, а затем 18 октября сыграет в гостях с Финляндией.