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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Рубина» отправил Польшу в нокаут, Бабич в старте Сербии, Дюмфрис не хуже Роббена

Обзор состоявшихся в воскресенье матчей отборочного цикла Евро-2024.

Отбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Вегхорст в роли джокера

Голландцы в Дублине сразу словно попали под пресс. Сначала с трудом отбились, став жертвой агрессивного прессинга, а потом получили пенальти после попадания мяча в руку ван Дейка. Для Ирландии эта игра была моментом истины, «парни в зеленом» продолжали идти вперед, только открытый футбол с учетом мастерства команды Роналда Кумана все же был на руку гостям.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа B, 10.09.2023, 21:45

Ирландия1Нидерланды2

Показательно, что ответный 11-метровый заработал выходивший один на один латераль Дюмфрис. Хотя чему тут удивляться, если в этом веке защитника сбивали в чужой штрафной столько же (3 раза), сколько и наводившего ужас на всех соперников Арьена Роббена?! Да еще и с начала прошлого года набрал в сборной 12 (3+9) результативных баллов. А во втором тайме Дюмфрис исполнил забегание под диагональ Френки де Йонга и сбросил мяч на отличившегося во втором матче подряд Вегхорста.

На этот раз мощный форвард выступил в роли джокера, и его появление на поле помогло Нидерландам забрать инициативу. Куман грамотно перестроил игру, отказавшись от схемы с тремя центральными защитниками в пользу классического центрфорварда, а также выпустил в среднюю линию новичка «Милана» Райндерса. Ну, а при счете 2:1 игра стала более прагматичной после замены форварда Малена на опорного хава Копмайнерса.

Ключевой для «оранжевых» отрезок — в октябре, когда сначала предстоит принять Францию, а потом сыграть на выезде с Грецией. Эллины, легко разобравшись с Гибралтаром, имеют столько же очков, но провели на матч больше.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа H, 10.09.2023, 19:00

Финляндия0Дания1

Хейбьерг сделал Данию лидером

Встреча двух северных сборных стала едва ли не центральной игрой воскресенья, а цена успеха повысилась после победы открывшего воскресную программу Казахстана. Финны, набрав три очка в Астане, дома выглядели довольно осторожно. Словно настроились на сохранение текущей ситуации и не пытались форсировать события. Их лучшим игроком, бесспорно, был Градецки, отметившийся ярким сейвом уже на первых минутах, а потом остановивший еще несколько сложных ударов, включая штрафной в исполнении Эриксена.

Однако за пассивность Финляндию все-таки наказали, а ее низкую линию обороны вскрыли скальпелем в виде фирменного дальнего удара Хейбьерга. Победа вывела Данию на первое место, а Казахстан отодвинула на третью строчку. Но лишь до матча Словении, которая предсказуемо легко набрала три очка в Сан-Марино и поднялась на второе место. Отметим, что в этой игре уже на 13-й минуте в игру пришлось вступить защитнику «Сочи» Дркушичу,

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа G, 10.09.2023, 21:45

Литва1Сербия3

Хет-трик Митровича

К моменту стартового свистка в Каунасе еще перед осенним отрезком лидировавшие сербы обнаружили себя на третьем месте. Постарались соседи из Черногории, которые в сентябре решили испытать нервную систему своих болельщиков. Тремя днями ранее, выйдя вперед на 89-й минуте, они позволили Литве спастись в компенсированное время (2:2). А сейчас добыли три очка в противостоянии с Болгарией на шестой добавленной минуте, когда отличился ветеран Йоветич. И это — при игре в меньшинстве с 59-й минуты, когда вторую карточку заработал защитник «Рубина» Вуячич.

Ну, а Сербия, в составе которой появился спартаковец Бабич, была предельно сконцентрирована на результате и гарантировала его в первом тайме. И все благодаря своему снайперу Митровичу, который не разучился забивать после переезда в Саудовскую Аравию и оформил хет-трик за 22 минуты. Команда Драгана Стойковича сравнялась по очкам с Венгрией, но у той есть игра в запасе. А самое важное — преимущество над Черногорией, которую сербы примут в Белграде в октябре.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа E, 10.09.2023, 19:00

Фарерские острова0Молдавия1

Молдавия остается в игре

Албания, в стартовом составе которой был защитник «Локомотива» Митай, максимально осложнила жизнь рискующим пролететь мимо Евро полякам. Правда, сначала — после штрафного в исполнении бывшего динамовца Шиманьски — хозяевам пришлось пережить несколько неприятных минут, потребовавшихся ВАР для фиксации офсайда и отмены гола Кивера. Зато при всем желании невозможно было отменить сумасшедший по красоте выстрел Асани. Выступающий в корейской лиге хавбек после смещения в центр по уходящей от Щенсны траектории отправил мяч в дальний верхний угол.

Учитывая, как играет Польша под началом Фернанду Сантуша, было непонятно — как «белые орлы» будут выигрывать? Верить в гений Левандовски? Не сработало. Зато идеально вышел на замену только в минувший четверг дебютировавший за албанскую команду Даку. Нападающий «Рубина» мастерски распорядился фланговой подачей, усложнив задачу вратарю легким рикошетом от защитника. «Горные орлы» на первом месте, а Польша только четвертая.

Молдавская команда в этом цикле приятно удивляет. Сыграла вничью с Чехией, обыграла Польшу, а тремя днями ранее провела достойный товарищеский матч с Австрией (1:1). Так что успех на Фарерах — скорее ожидаемый результат. Возглавляемая бывшим игроком «Зенита» и «Сибири» Сергеем Клещенко команда в режиме онлайн на несколько часов даже поднялась на второе место и, наверное, жалела о том, как не обыграла островитян на старте турнира (1:1). А сейчас решающий гол был забит после идеального прострела лидера молдавской сборной Николаэску, который летом пошел на повышение, сменив израильский «Бейтар» на голландский «Херенвен». Мечта о Евро по-прежнему жива, хотя у Чехии есть игра в запасе.

Андрей Кузичев

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