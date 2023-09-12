Хорваты не оставили Армении шансов на чудо, Португалия без Роналду унизила Люксембург — 9:0!

Группа D: конец «засухи» Рэмси

Для сборной Армении понедельник превращался в почти судьбоносный день. Сохрани она победный счет в Турции (1:1), все выглядело бы иначе. Но очки нужно было набирать против фаворита группы, который наверстывает свое благодаря матчам, отложенным из-за участия «шашечных» в Финале четырех Лиги наций. И в Ереван команда Златко Далича сразу обозначила свои намерения.

Для начала, правда, после навеса Перишича опередивший защитников Петкович послал мяч рядом со штангой. Но несколько минут спустя подача углового увенчалась скидкой на дежурившего перед воротами Крамарича. Клеман Тюрпен сначала отменил гол, среагировав на отмашку лайнсмена, однако ВАР разобрался в непростой ситуации, подтвердив отсутствие офсайда. В ответ армяне смогли предложить дальний удар Сперцяна, но все же Ливаковичу было проще остановить мяч, чем Чанчаревичу, чьи ворота в концовке тайма атаковал Перишич.

Главное, что после относительно быстро пропущенного гола хозяева не развалились и сохраняли стройность пусть и преимущественно оборонительной игры. В этом — а также в сейвах натурализованного серба Чанчаревича — заключалась возможность дождаться моментов у чужих ворот. Только реальных опций переломить игру, несмотря на блестящие действия вратаря, не было. Все логично, и теперь шансы попасть на Евро уменьшаются.

Однако календарь их — пусть и математически — оставляет. В трех оставшихся матчах Турцию ждут выезды в Хорватию и Уэльс, тогда как у Армении будет две встречи, в которых можно рассчитывать на победу.

Уэльс тоже пока остается в игре, хотя его победу над до сих пор не набравшей ни одного очка Латвией сложно назвать убедительной. Соперник буквально подарил валлийцам пенальти (и первый почти за два года гол Рэмси). После этого прибалтийская команда потрепала нервы гостям, в штрафной которых произошел неоднозначный эпизод, но теперь судьи нарушения не увидели. Они, впрочем, позже могли удалить Икауниекиса за грубость в центре поля, а тот в концовке — лишить гостей победы. Валлийцы вздохнули с облегчением только после гола Брукса в компенсированное время.

Группа J: Рамуш вспомнил ЧМ-2022

Криштиану Роналду удивительным образом превратился в самого недисциплинированного игрока отборочного цикла, первым заработав три предупреждения и дисквалификацию за перебор желтых карточек. Из-за этого капитан лишился возможности сыграть против своего любимого соперника на уровне сборных, которому он забил 11 мячей в 11 матчах.

Между тем Люксембург перед этим туром оказался на третьем месте и значился реальным претендентом на вторую путевку на европейское первенство. Однако его средняя линия была ослаблена дисквалификацией спартаковца Мартинса, а общий класс игроков при любых раскладах выше у португальцев. Подача «шведкой» от Бруну Фернандеша на открывшего счет в игре и своим голам в сборной Гонсалу Инасиу тому подтверждение. Хавбек «МЮ» наиграл на ассистентский хет-трик и лидирует в списке лучших распасовщиков квалификации с пятью баллами.

А кто проявляет себя лучше всех в отсутствие Роналду? Как показал ЧМ-2022 — Гонсалу Рамуш. После хет-трика в игре со швейцарцами о нем говорил весь мир, но с 6 декабря в сборной форвард не забивал. Зато, как только представился шанс, новичок «ПСЖ» его использовал. Особо стоит отметить второй гол, которому предшествовал эффектный финт развернувшего защитника Рамуша.

В общем, столкнувшийся с мощной конкуренцией еще и в Париже футболист отвел душу. Португалия после назначения на пост главного тренера Роберто Мартинеса, который оказался в творческом кризисе в сборной Бельгии, в отборочном цикле сметает всех на своем пути: шесть побед с суммарным счетом 24:0 впечатляют даже с поправкой на невысокий уровень группы. Без Роналду португальцы оформили самую крупную победу в своей истории. Кстати, девятого гола за авторством Жоау Феликса главный тренер гостей не увидел. После восьмого взятия ворот Люк Хольц не выдержал унижения и ушел в раздевалку.

Словакия поражением команды из герцогства, естественно, воспользовалась, и теперь с отрывом занимает второе место. В их игре с Лихтенштейном самым примечательным событием стал гол, забитый через восемь секунд после стартового свистка защитником Ханцко. Но хозяева, поведя 3:0 к шестой минуте, оказались не совсем кровожадными. Точным ударом экс-зенитовца Мака все и закончилось.

Ну, а Босния продолжает тонуть. Она вроде бы владела инициативой в Рейкьявике, но после перерыва стала пропускать острые контратаки. Развязка наступила в концовке, когда хозяев после атаки Джеко спас Рунарссон, а на первой добавленной минуте Исландию осчастливил ветеран сборной Финбогассон.