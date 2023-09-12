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Футбол. Евро U-21. Все результаты
18:32 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли португальцам в квалификации молодежного ЧЕ-2025

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) потерпели второе поражение подряд в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Португалия U21
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Источник: БЕЛТА

Сегодня в армянском Армавире белорусы проиграли одному из главных фаворитов квалификационной группы G команде Португалии с крупным счетом 0:5. Также сегодня андоррские футболисты примут греков, а хорваты сыграют на выезде с Фарерами.

В предыдущем матче подопечные Сергея Ясинского неожиданно уступили сверстникам с Фарерских островов (2:3). До этого белорусы трижды сыграли вничью: с Андоррой (1:1 и 0:0) и Грецией (1:1). Свой следующий поединок белорусская «молодежка» проведет 13 октября в гостях у команды Португалии.

Турнирное положение: Португалия — 6 очков (2 матча), Фарерские острова — 4 (2), Беларусь — 3 (5), Андорра — 3 (4), Греция — 1 (1), Хорватия — 0 (0).

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