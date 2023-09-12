Белорусы проиграли португальцам в квалификации молодежного ЧЕ-2025

Сегодня в армянском Армавире белорусы проиграли одному из главных фаворитов квалификационной группы G команде Португалии с крупным счетом 0:5. Также сегодня андоррские футболисты примут греков, а хорваты сыграют на выезде с Фарерами.
В предыдущем матче подопечные Сергея Ясинского неожиданно уступили сверстникам с Фарерских островов (2:3). До этого белорусы трижды сыграли вничью: с Андоррой (1:1 и 0:0) и Грецией (1:1). Свой следующий поединок белорусская «молодежка» проведет 13 октября в гостях у команды Португалии.
Турнирное положение: Португалия — 6 очков (2 матча), Фарерские острова — 4 (2), Беларусь — 3 (5), Андорра — 3 (4), Греция — 1 (1), Хорватия — 0 (0).