Сборная Италии обыграла команду Украины в матче отбора на чемпионат Европы по футболу

В составе победителей оба мяча забил Давиде Фраттези (12-я, 29-я минуты). У проигравших отличился Андрей Ярмоленко (41).

Сборная Италии одержала первую победу под руководством Лучано Спаллетти, который возглавляет команду с 1 сентября. В первом матче при 64-летнем специалисте итальянцы 9 сентября сыграли вничью с командой Северной Македонии (1:1). 13 августа стало известно, что Роберто Манчини был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии, он возглавлял национальную команду с 2018 года и привел ее к победе на предыдущем чемпионате Европы.

Ранее Спаллетти тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону», «Интер» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны.

В другом матче группы C сборная Северной Македонии со счетом 2:0 обыграла команду Мальты. В турнирной таблице лидирует сборная Англии (13 очков; 5 матчей), далее идут команды Италии (7; 4), Украины (7; 5), Северной Македонии (7; 5) и Мальты (0; 5).