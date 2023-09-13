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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
01:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Политический скандал на матче Косова! Футболистов пришлось уводить с поля из-за провокации

Румынские фанаты двумя баннерами чуть не сорвали отборочный матч Евро.

Косово
РумынияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Квалификация Евро-2024 дарит фантастическую плотность матчей. А где много игр, там и высокая вероятность различных инцидентов. Главный скандал дня во вторник, 12 сентября, случился в матче между Румынией и Косовом.

Игра сразу оказалась жаркой: за первые 15 минут команды заработали две жёлтые карточки. А на 18-й минуте случилось самое интересное. Румынские фанаты устроили политическую акцию и вывесили два баннера провокационного содержания. Первый: «Косово — это Сербия». Второй: «Бессарабия — это Румыния». А заодно сопроводили жест соответствующими лозунгами и файер-шоу, забросав поле пиротехникой.

Политические акции на матчах под эгидой УЕФА не приветствуются, но контекст всё равно важен. С Косовом история широко известная. Сербия считает эту территорию своей, хотя многие государства признают косовскую независимость и фактически Косово сербам не подчиняется. Для Сербии и солидарных с ней стран Косово — автономный край. Для остальных — полноценное государство.

С Бессарабией всё тоже непросто. В первой половине XX века, а именно с момента окончания Первой мировой войны и до 1940 года, эта территория, располагающаяся между Чёрным морем и Дунаем, входила в состав Румынии. Дальше Бессарабия распределилась между Молдавской и Украинской ССР. Сейчас территория распределена между Молдавией и Украиной, но, как вы уже поняли, не всех в Румынии это устраивает.

Возвращаемся к скандалу. Арбитру при таких условиях пришлось остановить матч и отправить футболистов обеих команд в раздевалки. Пауза продлилась почти час, но каким-то чудом ситуацию удалось вернуть в игровое русло. Порядок восстановили, а матч продолжили, когда в параллельных встречах дело уже близилось к финальному свистку.

Для Румынии, к слову, это уже не первый подобный скандал. Местная федерация неоднократно подвергалась санкциям со стороны УЕФА из-за фанатских провокаций. Похожие инциденты происходили на матчах молодёжки с Украиной, а также с Грузией на недавнем Евро. Так что проблема глубокая и пока что не решённая.

Румыния
2:0
Первый тайм: 0:0
Косово
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