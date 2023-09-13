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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
19:32 (мск), источник: Vesti.kz

В России оценили ситуацию в группе Казахстана в отборе на Евро-2024

Российский сайт Soccer.ru оценил турнирную ситуацию в отборочной группе H чемпионата Европы по футболу 2024 года, где представлена сборная Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Vesti.kz / Турар Казангапов

Национальная команда Казахстана, набрав 12 очков, располагается на четвертом месте.

"Бойня в группе H. Иногда без стопроцентного фаворита в группе становится даже интереснее, и явный тому пример — секстет H. Там настоящая мексиканская дуэль, лишние в которой — только Северная Ирландия и Сан-Марино. У Словении с Данией — по 13 баллов, это лидеры, неподалеку — Финляндия и Казахстан (12 очков).

Все четыре коллектива в первом круге выполнили задачу-минимум — обыграли Сан-Марино и Северную Ирландию. Ещё по победе над одним из этих соперников во втором круге успели добыть Словенцы и казахи. При этом Словения также обыграла Казахстан и поделила очки с датчанами, а команда Магомеда Адиева оказалась сильнее той же Дании. Датчане добрали очки за счет побед над финнами. А сами финны одержали победы над Казахстаном и Словенией.

Даже интересно, как распутается этот клубок — пока самый интересный в отборочном турнире", — пишет сайт.

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