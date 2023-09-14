Зайнутдинов возглавил рейтинг УЕФА в отборе на Евро-2024

По итогам сентябрьских матчей главным нарушителем стал футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. 25-летний полузащитник в шести матчах нарушил правила 15 раз и по этому показателю делит первое место с хавбеком сборной Люксембурга Данелем Синани. Кроме того, в пассиве Зайнутдинова имеется одна желтая карточка.