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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
08:35 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов возглавил рейтинг УЕФА в отборе на Евро-2024

Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил статистику игроков с наибольшим количеством фолов в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

По итогам сентябрьских матчей главным нарушителем стал футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. 25-летний полузащитник в шести матчах нарушил правила 15 раз и по этому показателю делит первое место с хавбеком сборной Люксембурга Данелем Синани. Кроме того, в пассиве Зайнутдинова имеется одна желтая карточка.

Отметим, что сборная Казахстана с 12 очками занимает четвертое место в группе, уступая Финляндии (12) по дополнительным показателям. Лидируют Словения и Дания (по 13).

Следующие два матча отбора на Евро-2024 сборная Казахстана проведет на выезде — сыграет против Дании (14 октября) и Финляндии (17 октября).

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