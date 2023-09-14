Зайнутдинов возглавил рейтинг УЕФА в отборе на Евро-2024
Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил статистику игроков с наибольшим количеством фолов в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.
Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил статистику игроков с наибольшим количеством фолов в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.
По итогам сентябрьских матчей главным нарушителем стал футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. 25-летний полузащитник в шести матчах нарушил правила 15 раз и по этому показателю делит первое место с хавбеком сборной Люксембурга Данелем Синани. Кроме того, в пассиве Зайнутдинова имеется одна желтая карточка.
Отметим, что сборная Казахстана с 12 очками занимает четвертое место в группе, уступая Финляндии (12) по дополнительным показателям. Лидируют Словения и Дания (по 13).
Следующие два матча отбора на Евро-2024 сборная Казахстана проведет на выезде — сыграет против Дании (14 октября) и Финляндии (17 октября).