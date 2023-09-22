Немецким футболистам выбрали тренера помоложе

Молодому специалисту, выигравшему в 2022 году золото чемпионата Германии с «Баварией», предстоит выводить своих новых подопечных из кризиса, в который они угодили под руководством предшественника Нагельсмана Ханси Флика, и готовить их к домашнему чемпионату Европы.

Назначение Юлиана Нагельсмана главным тренером сборной Германии, о котором объявил Немецкий футбольный союз (DBF), не стало неожиданностью. Именно Нагельсман считался едва ли не единственным реальным претендентом на эту должность после увольнения в начале прошлой недели Ханси Флика.

36-летнего специалиста, правда, связывали некоторые контрактные обязательства с «Баварией», из которой он был неожиданно уволен весной этого года, но теперь данный вопрос урегулирован.

В итоге сборная Германии получила самого молодого главного тренера с тех пор, как в 1926 году ее возглавил 34-летний Отто Херц, проработавший десять лет и выигравший с ней бронзовые медали второго по счету чемпионата мира — 1934 года в Италии.

Контракт DBF с Нагельсманом, впрочем, пока заключен на минимальный срок — на десять месяцев.

14 июня 2024 года в Германии начинается финальная стадия чемпионата Европы, которая продлится ровно месяц. Разумеется, сборная-хозяйка попала на него без отбора.

«Чемпионат Европы в нашей стране — особенное событие, которое проходит один раз за несколько десятилетий. Я очень хочу взять на себя этот вызов, и в следующем сезоне мы должны стать как никогда сплоченными», — подчеркнул Юлиан Нагельсман, чье дальнейшее пребывание во главе сборной явно будет напрямую зависеть от итогов домашнего турнира.

Будучи четырехкратным чемпионом мира, континентальное первенство сборная Германии выиграла трижды, причем в последний раз это произошло уже довольно давно, в 1996 году.

Очевидно, что ближайшая задача Юлиана Нагельсмана — преодолеть кризис, в который сборная угодила вместе с его предшественником Ханси Фликом. Результаты были удручающими: немецкие футболисты не смогли выйти из группы на прошлогоднем чемпионате мира в Катаре и выиграли всего четыре из 17 последних официальных матчей под руководством Флика, уволенного после крупного — 1:4 — поражения от японцев 9 сентября.

Правда, победа со счетом 2:1, одержанная три дня спустя в домашней товарищеской встрече c французами, в которой обязанности главного тренера сборной Германии исполнял спортивный директор DBF Руди Феллер, говорит о ее потенциале. Сам Феллер, похоже, не сомневается в правильности своего выбора.

«Он не просто абсолютный футбольный эксперт, а человек, который в очень молодом для главного тренера возрасте доказал свою способность мотивировать и вдохновлять футболистов и их окружение. Его страсть к футболу огромна и заразительна», — охарактеризовал Руди Феллер нового главного тренера национальной команды.

Пока еще короткая тренерская карьера Юлиана Нагельсмана вроде бы подтверждает эти слова. В 2017 году он вывел в Лигу чемпионов скромный «Хоффенхайм», который сезоном ранее едва не вылетел из высшего дивизиона, весной 2021-го привел к серебряным медалям чемпионата Германии до этого невысоко котировавшийся «Лейпциг», а еще через год выиграл золото с «Баварией».

Спорность мартовского увольнения Нагельсмана клубом-гигантом, который предпочел ему более опытного Томаса Тухеля, доказывает тот факт, что после смены главного тренера мюнхенцы сразу же вылетели из Лиги чемпионов, да и в чемпионате финишировали первыми по большому счету случайно — благодаря тому, что в заключительном туре на своем поле потеряла очки лидировавшая на тот момент дортмундская «Боруссия».

В то же время очевидно, что после увольнения Флика у руководства DFB, по сути, не было иного надежного варианта, помимо назначения Юлиана Нагельсмана.

Нагельсман, интерес к которому в минувшее межсезонье медиаресурсы приписывали и «Челси», и «Тоттенхему», и ПСЖ, оказался единственным свободным специалистом, подходящим на должность главного тренера сборной Германии по всем основным критериям. Ближайшие товарищеские матчи под его началом она проведет в середине октября за океаном — в Хартфорде против сборной США и в Филадельфии против сборной Мексики. А в конце ноября в Вене состоится встреча немцев с австрийцами.