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Футбол. Евро. Все результаты
10:33 (мск), источник: Коммерсантъ

До 17 — не старше. Российским юношам и девушкам разрешили играть

УЕФА санкционировал допуск на топовые соревнования под своей эгидой отечественных футболисток и футболистов в возрасте до 17 лет. Теоретически они могут попробовать квалифицироваться на чемпионаты Европы, которые состоятся в будущем году.

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Источник: РИА "Новости"

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что санкционировал допуск на соревнования под своей эгидой все футбольные сборные России, выступающие в категории U-17, то есть для игроков не старше 17 лет. Отстранение сборных старших возрастов и клубов остается в силе «до окончания конфликта на Украине».

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В заявлении УЕФА говорится о том, что «дети не могут быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых», а также о том, что «из-за затянувшегося конфликта» «целое поколение» юных игроков «лишено права соревноваться в международных футбольных турнирах». Президент структуры Александр Чеферин приравнял такого рода запреты к «дискриминации» детей.

УЕФА уточнил, что допущены юношеские сборные в нейтральном статусе, без возможности использовать национальную символику, а матчи смогут проводить только вне территории России.

В любом случае речь идет об очень заметном событии. После начала специальной военной операции на Украине вся спортивная отрасль России оказалась в тяжелом положении. Однако положение командных игровых видов является особенно сложным. В остальных после появления в марте новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), ранее настаивавшего на поддержании режима, по сути, тотальной изоляции в отношении российских спортсменов, он был существенно смягчен. Многие отечественные команды уже состязаются в топовых турнирах. Однако статус командных видов рекомендации никак не изменили. МОК, как и большинство спортивных федераций, по-прежнему считает невозможным их возвращение в международные соревнования даже с жесткими ограничениями и оговорками, и в этом смысле решение УЕФА похоже на небольшой прорыв.

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Забавно, что он состоялся благодаря организации, с которой Россия относительно недавно вроде бы собиралась порвать отношения. Еще в конце прошлого года Российский футбольный союз (РФС) признал, что рассматривает вариант с переходом из-под эгиды УЕФА под эгиду Азиатской конфедерации футбола (АФК). Он так и не состоялся, но за все время изоляции, предусматривающей запрет на участие в официальных играх, сборная России никогда не встречалась в товарищеских матчах с европейскими соперниками, пересекаясь как раз в основном с командами из Азии: с киргизской, таджикской и узбекской — в 2022 году, с иранской, иракской и катарской — в 2023-м (кроме них ее оппонентами дважды были египтяне). Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал «РИА Новости», что, по его мнению, решение УЕФА свидетельствует о том, что он «заинтересован в РФС и нашем футболе в целом».

Ближайшие крупные турниры для сборных до 17 лет — это чемпионаты Европы. Мужской пройдет на Кипре в мае-июне 2024 года, женский — в Швеции в мае. Оба предваряют квалификационные турниры. При этом состав групп мужского уже сформирован. Однако, по идее, это не должно превратиться в непреодолимое препятствие для сборной России. Дело в том, что в пресс-релизе UEFA отмечается, что его исполком обратился к администрации структуры с просьбой обеспечить участие российских команд в соревнованиях, даже если их жеребьевка уже прошла.

Автор: Алексей Доспехов

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