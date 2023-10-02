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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
19:52 (мск), источник: БЕЛТА

Феррер назвал состав сборной Беларуси на матчи с футболистами Румынии и Швейцарии

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Карлос Алос Феррер назвал состав команды на октябрьские отборочные матчи Евро-2024, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

На тренировочный сбор вызваны 24 футболиста:

вратари — Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Андрей Кудравец (БАТЭ, Борисов), Константин Руденок («Неман», Гродно);

защитники — Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо», Минск), Кирилл Печенин («Оренбург», Россия), Роман Юзепчук («Торпедо», Москва, Россия), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Данила Нечаев (БАТЭ, Борисов), Захар Волков («Химки», Россия), Александр Павловец («Ламия», Греция), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно);

полузащитники — Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Шахтер», Солигорск), Валерий Громыко («Торпедо», Москва, Россия), Валерий Бочеров (БАТЭ, Борисов), Кирилл Капленко («Оренбург», Россия), Дмитрий Бородин («Кайсар», Кызылорда, Казахстан);

нападающие — Иван Бахар, Владислав Морозов (оба — «Динамо», Минск), Дмитрий Антилевский, Артем Концевой (оба — БАТЭ, Борисов), Егор Карпицкий («Крылья Советов», Самара, Россия).

Команда соберется 8 октября в Минске и на следующий день отправится в Будапешт, где 12 октября встретится со сборной Румынии. Затем белорусы перебазируются в Санкт-Галлен, в котором 15 октября сыграют со швейцарцами.

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