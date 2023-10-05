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17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Евро-2028 примут пять стран. Они все получат гарантированное место на турнире?

Уникальная ситуация для Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии. Хотя радоваться им пока рано.

Англия
Шотландия
Ирландия
Северная Ирландия
Уэльс
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Источник: AP 2023

Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии. Официально об этом объявят 10 октября, но, по сути, всё стало понятно уже сейчас. Дело в том, что единственная конкурирующая заявка отпала сама собой. Турция отказалась от попытки заполучить турнир, запланированный на 2028 год (об этом сообщил официальный сайт УЕФА). Заявка Великобритании и Ирландии через пять дней получится безальтернативной.

Сообщается, что Турция хочет сконцентрироваться на заявке на Евро-2032. Причём совместно с Италией. Запрос уже направлен в УЕФА. И 10 октября решение будет принято по обоим турнирам. Так что получается, что в двух случаях определение стран-хозяек — лишь вопрос формальностей. Единственным альтернативным местом проведения Евро-2032 была Россия, но заявку отказались принять ещё в мае 2022 года.

Ситуация с местом проведения Евро-2028 уникальна, потому что в состав Великобритании входят четыре сборные (плюс Ирландия). То есть хозяева турнира могут забрать сразу 5 путёвок из 24. Если это случится, то на турнир досрочно попадут Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия. На данный момент чемпионат Европы по футболу проводился 16 раз, и никогда на него без отбора не попадали столько сборных. Да и Евро-2024 пройдёт лишь в одном государстве — Германии. Совместно две страны проводили чемпионат Европы трижды:

2000 год: Бельгия/Нидерланды
2008 год: Австрия/Швейцария
2012 год: Польша/Украина.

Источник: AP 2023

Если Англия с огромной вероятностью оказалась бы на Евро-2028 и через отбор, то по остальным сборным могли быть сомнения (даже при 24 участниках в финальном турнире). Их результаты были достаточно скромными. Особенно по сравнению с англичанами, которые хоть и никогда не выигрывали чемпионат Европы, но ещё два года назад выходили в финал.

  • Шотландия ездила на Евро трижды (1992, 1996, 2020), но никогда не выходила из группы;
  • Ирландия тоже три раза была на чемпионатах Европы (1988, 2012, 2016) и в последнем случае дошла до ⅛ финала;
  • Северная Ирландия была лишь на одном Евро — в 2016-м и вылетела в ⅛ финала;
  • А Уэльс, дважды участвовавший в Евро, в 2016-м даже взял бронзу (вместе с Германией).

Источник: AP 2023

В актуальном рейтинге сборных ФИФА эти пять сборных располагаются в таком порядке:

4. Англия
31. Шотландия
33. Уэльс
55. Ирландия
74. Северная Ирландия.

Если вдруг УЕФА отдаст пять мест хозяевам, то как будет выглядеть квалификация Евро-2028? Оставшиеся 19 мест необходимо распределить не только через классический отбор, но и через Лигу наций. Через этот турнир четыре команды отобрались на Евро-2020 (Венгрия, Словакия, Шотландия и Северная Македония) и три — попадут на Евро-2024.

Пока непонятно, сколько команд попадёт через Лигу наций на Евро-2028. Вероятно, снова три. Тогда все сборные можно будет разделить на восемь групп, в которых первые и вторые места будут давать прямые путёвки на чемпионат Европы. Получается как раз 16 сборных, и ещё три места останутся для плей-офф Лиги А, Лиги B и Лиги C (везде по четыре команды, которые не пробились через классическую квалификацию).

Хотя, по информации The Guardian, едва ли вообще хозяева получат места на Евро-2028. УЕФА хочет, чтобы все пять команд участвовали в отборе. Забавно, что практически одновременно появилась новость The Athletic, что ЧМ-2030 пройдёт в шести странах и все они получат автоматическую путёвку на турнир.

ФИФА пока официально подтверждала только то, что матчи ЧМ-2030 пройдут в шести странах, но не уточняла по поводу путёвок для организаторов. В Уругвае, Аргентине и Парагвае проведут лишь по одной игре в начале турнира, а все остальные примут Марокко, Испания и Португалия.

Автор: Григорий Телингатер

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