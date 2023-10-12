Футболисты сборной Армении проиграли латвийцам в отборочном матче Евро-2024

Источник: Пресс-служба Латвийской футбольной федерации

Встреча группы D, прошедшая в четверг в Риге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Янис Икауниек (39-я минута) и Даниэль Балодис (68). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Марциса Осса (53). В составе сборной Армении дебютировал футболист «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян.

Севикян, ранее отказавшийся от вызова в сборную России ради команды Армении, вышел на поле на замену на 70-й минуте. В стартовом составе армянской сборной вышли футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян, защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, а также полузащитник казанского «Рубина» Угочукву Иву.