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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Армении проиграли латвийцам в отборочном матче Евро-2024

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сборная Армении проиграла на выезде команде Латвии в матче отборочного этапа Евро-2024.

Латвия
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Источник: Пресс-служба Латвийской футбольной федерации

Встреча группы D, прошедшая в четверг в Риге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Янис Икауниек (39-я минута) и Даниэль Балодис (68). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Марциса Осса (53). В составе сборной Армении дебютировал футболист «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян.

Севикян, ранее отказавшийся от вызова в сборную России ради команды Армении, вышел на поле на замену на 70-й минуте. В стартовом составе армянской сборной вышли футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян, защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, а также полузащитник казанского «Рубина» Угочукву Иву.

Сборная Латвии прервала серию из пяти поражений в нынешнем отборочном турнире и набрала свои первые три очка в квалификации. Армянские футболисты потерпели второе поражение подряд и третье в цикле. Сборная Армении (7 очков) идет на третьем месте в таблице группы, отставая от команд Хорватии и Турции на три балла. Сборная Латвии (3 очка) занимает последнюю, пятую строчку.

Латвия
2:0
Первый тайм: 1:0
Армения
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