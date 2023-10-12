Белорусские футболисты сыграли вничью с румынами в отборе ЧЕ-2024

Сегодня в Будапеште белорусы в номинально домашнем поединке 7-го тура разошлись миром с командой Румынии — 0:0. В начале встречи белорусские футболисты имели небольшое преимущество, но потом румыны перехватили инициативу. Они создали несколько опасных ситуаций у ворот Сергея Игнатовича, но переиграть голкипера не смогли. После перерыва игра шла в том же ключе и снова никому не удалось отличиться. В матче первого круга турнира в квалификационной группе I белорусы уступили румынам в Бухаресте с результатом 1:2. Кроме того, сборная Беларуси обыграла команду Косово (2:1), сыграла вничью с Андоррой (0:0), а также потерпела поражения от израильтян (1:2 и 0:1) и швейцарцев (0:5).