Белорусские футболисты сыграли вничью с румынами в отборе ЧЕ-2024
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты во второй раз сыграли вничью в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты во второй раз сыграли вничью в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Будапеште белорусы в номинально домашнем поединке 7-го тура разошлись миром с командой Румынии — 0:0. В начале встречи белорусские футболисты имели небольшое преимущество, но потом румыны перехватили инициативу. Они создали несколько опасных ситуаций у ворот Сергея Игнатовича, но переиграть голкипера не смогли. После перерыва игра шла в том же ключе и снова никому не удалось отличиться. В матче первого круга турнира в квалификационной группе I белорусы уступили румынам в Бухаресте с результатом 1:2. Кроме того, сборная Беларуси обыграла команду Косово (2:1), сыграла вничью с Андоррой (0:0), а также потерпела поражения от израильтян (1:2 и 0:1) и швейцарцев (0:5).
В другом сегодняшнем матче команда Андорры на своем поле крупно проиграла футболистам Косово — 0:3. Встреча Израиль — Швейцария перенесена на более поздний срок. Положение команд: Швейцария — 14 очков (6 матчей), Румыния — 13 (7), Израиль −11 (6), Косово — 7 (7), Беларусь — 5 (7), Андорра — 2 (7).
Свой следующий матч белорусы проведут 15 октября в гостях у сборной Швейцарии.
В финальную стадию континентального первенства, которая пройдет летом 2024 года в Германии, напрямую попадут по две лучшие команды из 10 отборочных групп. Еще три путевки в финал разыграют 12 сборных по результатам выступлений в Лиге наций-2022/23. Хозяева Евро-2024 футболисты Германии освобождены от квалификации.