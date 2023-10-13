Белорусы уступили португальцам в квалификации молодежного ЧЕ-2025

Сегодня в Барселуше белорусы уступили главному фавориту квалификационной группы G с результатом 1:6. В составе гостей мяч забил Максим Касараб. В предыдущем туре подопечные Сергея Ясинского уступили португальским сверстникам в армянском Армавире со счетом 0:5. До этого белорусские футболисты трижды сыграли вничью — с Андоррой (0:0 и 1:1) и Грецией (0:0), а также проиграли команде Фарерских островов (2:3). Своей следующий поединок белорусская «молодежка» проведет 17 октября на выезде против команды Хорватии, которая сегодня сыграла вничью с греками — 2:2.