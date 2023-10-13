Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Нидерланды
Франция
01
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Ирландия
Греция
02
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Австрия
Бельгия
01
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Исландия
Люксембург
10
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Португалия
Словакия
20
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
02
Футбол. Сборные
перерыв
Англия
Австралия
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония
Азербайджан
02
Футбол. Сборные
16:00
Россия U21
13
Все события
Футбол. Евро U-21. Последние результаты
2022
Португалия U21
Греция U21
11
2022
Исландия U21
Кипр U21
10
2022
Молдавия U21
Швейцария U21
20
2022
Голландия U21
Гибралтар U21
12
2021
Северная Ирландия U21
Мальта U21
02
2021
Израиль U21
Венгрия U21
30
2021
Польша U21
Латвия U21
50
2021
Австрия U21
Хорватия U21
13
Футбол. Евро U-21. Все результаты
21:49 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы уступили португальцам в квалификации молодежного ЧЕ-2025

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси второй раз подряд крупно проиграли португальцам в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Португалия U21
Наверх
Источник: БЕЛТА

Сегодня в Барселуше белорусы уступили главному фавориту квалификационной группы G с результатом 1:6. В составе гостей мяч забил Максим Касараб. В предыдущем туре подопечные Сергея Ясинского уступили португальским сверстникам в армянском Армавире со счетом 0:5. До этого белорусские футболисты трижды сыграли вничью — с Андоррой (0:0 и 1:1) и Грецией (0:0), а также проиграли команде Фарерских островов (2:3). Своей следующий поединок белорусская «молодежка» проведет 17 октября на выезде против команды Хорватии, которая сегодня сыграла вничью с греками — 2:2.

Турнирное положение сейчас таково: Португалия — 9 очков (3 матча), Греция — 5 (3), Хорватия — 4 (2), Фарерские острова — 4 (3), Беларусь — 3 (6), Андорра — 3 (5).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь