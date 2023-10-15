Скандал не помешал Италии, Казахстан не устоял в Дании, Венгрия второй раз за месяц обыграла Сербию

В историю — в 34 года

Лишившаяся из-за букмекерского скандала Тонали и Дзаньоло Италия выходила на поле, зная о предсказуемой победе украинцев над македонцами. И столь же предсказуемо «Скуадра адзурра» спустя несколько часов вернула себе второе место. При этом с реализацией у итальянцев поначалу дела обстояли не слишком хорошо. Порой им откровенно не везло, как в случае с попаданием Манчини в перекладину.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа C, 14.10.2023, 21:45 Италия 4 Мальта 0

А забил в итоге тот, кто находится в блестящей форме, причем гол получился особенным во всех отношениях. Благодаря красоте удара, важности первого взятия ворот и потому, что Бонавентура открыл счет голам в сборной в 34 года и 53 дня. Никто в таком возрасте подобного в Италии не делал, но, судя по чемпионству «Наполи», в командах Лучано Спаллетти возможно все.

Главное в таких матчах — именно первый гол, после чего все развивалось по сценарию фаворита. Даже Берарди прервал растянувшееся на три года молчание в сборной. Автор дубля не забивал за национальную команду с «Финала четырех» Лиги наций-2021. После второго гола форварда заменили, чтобы он сохранил силы на тяжелейший матч против Англии. После запланированной на вторник игры на «Уэмбли» есть риск падения на третью строчку. Впрочем, при любых раскладах для итальянцев все решится в ноябрьских матчах с Македонией и Украиной. Но даже возможная неудача оставит запасной путь на Евро — через плей-офф для победителей групп Лиги наций.

Замена Эраковича

Месяц назад Венгрия выиграла в Белграде и захватила лидерство в группе. Такие успехи — это гарантированный кураж, хотя в Будапеште хозяевам в дебюте пару раз повезло. Когда эпизод не смог решить вышедший под углом к воротам Гачинович и когда выпад «2 в 1» испортила неаккуратная передача Живковича в направлении Митровича. Зато Венгрия к своим шансам отнеслась бережно.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа G, 14.10.2023, 21:45 Венгрия 2 Сербия 1

Первый же шанс использовал Варга, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром венгерского чемпионата в составе «Пакша». Станислав Черчесов попросил руководство «Ференцвароша» подписать этого форварда, и пусть новичок разыгрался в новом клубе не сразу, уже после увольнения российского тренера Варга показал себя во всей красе. Настолько, что почти в 29 лет стал главной ударной силой сборной и при трех выходах в стартовом составе забил три мяча.

Стоило же Павловичу сравнять счет при подаче углового, как последовал мгновенный ответ в виде красивого удара Шоллои. Так что уже в перерыве Драган Стойкович перестроил игру, поменяв защитника «Зенита» Эраковича на игрока атаки Тадича. Показательно смотрелась и рокировка Терзича на Костича. Характер игры это изменило кардинально, только с отсутствием удачи тренерский штаб Сербии ничего поделать не мог.

Два гола гостей были отменены из-за офсайда, а пиком невезения стали два попадания в штангу в одной атаке! Стойкович в этот момент перекрестился. С другой стороны, венгры не отсиживались у своей штрафной, и один их из выпадов завершился ударом Варги в перекладину. А развязкой стал сейв Дибуса, который в компенсированное время остановил удар атаковавшего с нескольких метров Миленковича.

Теперь Венгрия — единоличный лидер группы с отрывом в три очка. Сербия же по потерянным очкам уступает отдыхавшую в этом туре Черногорию. Балканское дерби во вторник обещает стать не менее горячим, чем битва в Будапеште.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа H, 14.10.2023, 19:00 Словения 3 Финляндия 0

Словения в шаге от Евро

В этой группе в субботу было сразу два центральных матча, и для начала отношения выясняли команды, занимавшие в таблице первое и третье место. В итоге ожидания не совпали с реальностью, так как Словения оказалась готова к игре гораздо лучше финнов, а связка нападающих Шпорар — Шешко обеспечила результат в первом тайме. Шпорар в этой паре выполнял роль второго плана, но без нее не случилось бы никакого бенефиса Шешко. В первом случае он реализовал заработанный напарником пенальти. Во втором — оторвался от защитников и пробил в дальний угол после того, как Шпорар отобрал мяч в центре поля и выдал передачу автору голевого дубля. А шанс финнов на горячую концовку при счете 2:0 убил остановивший выход один на один Облак. Добив соперника в добавленное арбитром время, Словения сохранила лидерство и точно поедет на Евро, если выиграет один из двух ноябрьских матчах — в гостях у Северной Ирландии или Дании.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа H, 14.10.2023, 21:45 Дания 3 Казахстан 1

Ну, а вечером фаворит тоже взял свое. Датчане очень хотели не просто выиграть, а поквитаться за кошмарную игру в Астане, где 2:0 в их пользу трансформировались в 2:3. Тогда автору дубля Хейлунну капитан сборной Кьер даже запретил давать послематчевое интервью. Это, впрочем, дело прошлое. В этот же раз результат обеспечили два представителя бундеслиги. Демонстрирующий фантастическую результативность в «Вофсбурге» Винн и оформивший дубль Сков.

Что касается Казахстана, то команда Магомеда Адиева выглядела отнюдь не безнадежно. Например, в середине первого тайма Кьер сорвал потенциально голевую атаку ценой предупреждения. А после гола Вороговского у гостей было несколько отличных моментов. Однако на новое чудо казахстанцев не хватило. Шансов занять одно из двух первых место все меньше, и надо обязательно выигрывать в Финляндии. В противном случае надежды останутся на плей-офф, ведь Казахстан выиграл свою группу в Лиге наций.