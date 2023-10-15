Гол Кварацхелии помог сборной Грузии разгромить Кипр

Встреча группы А, прошедшая в Тбилиси, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы забили Отар Китеишвили (46-я минута), бывший футболист казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия (58), Леван Шенгелия (82) и Жорж Микаутадзе (90+5, с пенальти).

Сборная Грузии располагается на четвертом месте в турнирной таблице группы, набрав семь очков в шести матчах. Команда Кипра сыграла семь встреч и не набрала очков. Лидирует в таблице команда Шотландии (15 очков), далее идут сборные Испании (12) и Норвегии (10).