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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Кварацхелии помог сборной Грузии разгромить Кипр

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Грузии по футболу дома обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Грузия
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Источник: Пресс-служба GFF

Встреча группы А, прошедшая в Тбилиси, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы забили Отар Китеишвили (46-я минута), бывший футболист казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия (58), Леван Шенгелия (82) и Жорж Микаутадзе (90+5, с пенальти).

Сборная Грузии располагается на четвертом месте в турнирной таблице группы, набрав семь очков в шести матчах. Команда Кипра сыграла семь встреч и не набрала очков. Лидирует в таблице команда Шотландии (15 очков), далее идут сборные Испании (12) и Норвегии (10).

Грузия
4:0
Первый тайм: 0:0
Кипр
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