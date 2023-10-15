Беларусь упустила победу над Швейцарией на последних минутах матча отбора на Евро-2024

На 29-й минуте нападающий хозяев Шердан Шакири открыл счёт в матче, выведя Швейцарию вперёд. На 61-й минуте Макс Эбон поразил ворота хозяев, сравняв счёт в матче. Вскоре после этого, на 69-й минуте, Денис Поляков забил второй гол белорусов в матче, выведя свою команду вперёд. На 84-й минуте Дмитрий Антилевский удвоил преимущество Беларуси в матче, однако на 89-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. Почти сразу после этого, на 90-й минуте Зеки Амдуни сравнял счёт во встрече и установил окончательный счёт матча.