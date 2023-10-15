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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Беларусь упустила победу над Швейцарией на последних минутах матча отбора на Евро-2024

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретились сборные Швейцарии и Беларуси.

Швейцария
БеларусьОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра прошла в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. Швейцария вырвала ничью на последних минутах встречи, счёт матча — 3:3.

На 29-й минуте нападающий хозяев Шердан Шакири открыл счёт в матче, выведя Швейцарию вперёд. На 61-й минуте Макс Эбон поразил ворота хозяев, сравняв счёт в матче. Вскоре после этого, на 69-й минуте, Денис Поляков забил второй гол белорусов в матче, выведя свою команду вперёд. На 84-й минуте Дмитрий Антилевский удвоил преимущество Беларуси в матче, однако на 89-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. Почти сразу после этого, на 90-й минуте Зеки Амдуни сравнял счёт во встрече и установил окончательный счёт матча.

Таким образом, после семи матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Швейцарии набрала 15 очков и занимает первое место в группе I. В свою очередь, после восьми игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Беларуси заработала шесть очков и расположилась на пятой строчке.

Швейцария
3:3
Первый тайм: 1:0
Беларусь
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