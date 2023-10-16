Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Норвегия
Испания
01
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Турция
Латвия
40
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Уэльс
Хорватия
21
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Польша
Молдавия
11
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Румыния
Андорра
40
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Чехия
Фарерские острова
10
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Швейцария
Беларусь
33
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Грузия
Кипр
40
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
15.10
Уэльс
Хорватия
21
15.10
Турция
Латвия
40
15.10
Польша
Молдавия
11
15.10
Румыния
Андорра
40
15.10
Норвегия
Испания
01
15.10
Швейцария
Беларусь
33
15.10
Чехия
Фарерские острова
10
15.10
Грузия
Кипр
40
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Турции вышли в финальную стадию Евро-2024

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Турции нанесла разгромное поражение команде Латвии и вышла в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии.

Турция
ЛатвияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча отборочного этапа турнира в Конье (Турция) завершилась со счетом 4:0. В составе победителей отличились Юнус Акгюн (58-я минута), Дженк Тосун (84; 90+2) и Керем Актюркоглу (88).

В другой игре группы D команда Уэльса в Кардиффе одержала победу над хорватами — 2:1. В составе победителей дубль оформил Гарри Уилсон (47-я, 60-я минуты). У гостей мяч забил Марио Пашалич (75).

Сборная Турции (16 очков) занимает первое место в турнирной таблице. Далее идут команды Уэльса (10), Хорватии (10), Армении (7) и Латвии (3).

В следующем матче турки 21 ноября на выезде сыграют с валлийцами, а латвийцы 18 ноября примут хорватов.

Турция
4:0
Первый тайм: 0:0
Латвия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров ответил на вопрос о продолжении спортивной карьеры
'Плачешь на груди Путина, а потом Родину предаешь': мощное интервью Вяльбе
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь