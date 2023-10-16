Футболисты сборной Турции вышли в финальную стадию Евро-2024

Встреча отборочного этапа турнира в Конье (Турция) завершилась со счетом 4:0. В составе победителей отличились Юнус Акгюн (58-я минута), Дженк Тосун (84; 90+2) и Керем Актюркоглу (88).

В другой игре группы D команда Уэльса в Кардиффе одержала победу над хорватами — 2:1. В составе победителей дубль оформил Гарри Уилсон (47-я, 60-я минуты). У гостей мяч забил Марио Пашалич (75).

Сборная Турции (16 очков) занимает первое место в турнирной таблице. Далее идут команды Уэльса (10), Хорватии (10), Армении (7) и Латвии (3).