Футболисты сборной Турции вышли в финальную стадию Евро-2024
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Турции нанесла разгромное поражение команде Латвии и вышла в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Турции нанесла разгромное поражение команде Латвии и вышла в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии.
Встреча отборочного этапа турнира в Конье (Турция) завершилась со счетом 4:0. В составе победителей отличились Юнус Акгюн (58-я минута), Дженк Тосун (84; 90+2) и Керем Актюркоглу (88).
В другой игре группы D команда Уэльса в Кардиффе одержала победу над хорватами — 2:1. В составе победителей дубль оформил Гарри Уилсон (47-я, 60-я минуты). У гостей мяч забил Марио Пашалич (75).
Сборная Турции (16 очков) занимает первое место в турнирной таблице. Далее идут команды Уэльса (10), Хорватии (10), Армении (7) и Латвии (3).
В следующем матче турки 21 ноября на выезде сыграют с валлийцами, а латвийцы 18 ноября примут хорватов.