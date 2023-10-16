Вратарь Беларуси Игнатович высказался о 3:3 со Швейцарией

«На первое место я ставлю командный результат. Конечно, ничья в Швейцарии с такой квалифицированной командой и топовыми игроками дорогого стоит. Но по тому, как развивалась игра, хотелось бы большего.



Сыграли 3:3, провели хорошую игру, терпели, были моменты. Когда приходилось действовать от обороны, я делал свою работу. Много выручил, но и три пропустил. Есть над чем подумать.



Смешанные чувства. Если бы перед матчем нам сказали, что мы сыграем вничью… Я бы сказал, что это хороший результат. Учитывая силу соперника — это класс. Но ведя 3:1, надо доводить игру до победы», — приводит слова Игнатовича сайт сборной Беларуси.