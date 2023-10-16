Испания вышла на Евро и помогла Шотландии. Безумный матч белорусов и октябрьский провал Хорватии

Второй шанс для Холанна и Хвичи

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа A, 15.10.2023, 21:45 Норвегия 0 Испания 1

Для Норвегии в воскресенье наступил момент истины, потому что любой результат кроме победного не оставлял скандинавам даже математических шансов даже на второе место в группе. Вот только для этого требовалось прыгнуть выше головы. С Холанном и Эдегором это, конечно, возможно, но если брать средний уровень команд, то Испания — это просто другая лига. Недостижимая для скандинавов.

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«Красная фурия» может даже позволить такие глупости, как отмененный гол Мораты. Зачем находившийся в офсайде форвард решил добить мяч, который и так летел в ворота от ноги защитника, — непонятно. Да и в случае с оказавшимся победным ударом Гави все могла испортить нерасторопность Мораты. Однако несколько минут изучавший запись ВАР все-таки признал взятие ворот легитимным.

«Красная фурия» — самая стабильная команда континента. Только она с успехом прошла шестнадцать подряд отборочных циклов на крупнейшие турниры, начиная с ЧМ-1994. А заодно испанцы подарили праздник пропускавшей тур Шотландии. Та поедет на второй подряд Евро впервые в нынешнем столетии. Ну, а Холанну остается уповать на запасной вариант в виде плей-офф Лиги наций.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа A, 15.10.2023, 16:00 Грузия 4 Кипр 0

Потерявшая шансы на одно из двух первых мест Грузия порадовала болельщиков яркой победой над соперником, которого тренирует знаменитый в прошлом грузинский футболист Тимури Кецбая. К трем голам в ворота киприотов оказался причастен Кварацхелия, хотя в первом случае результативных баллов он не заработал. Но именно после заблокированного удара вингера «Наполи» с подбора в угол попал Китеишвили.

Получилось идеальное начало второго тайма после безголевой первой половины матча. А дальше все пошло, как по накатанной. Хвича реализовал выход один на один после проникающей передачи Чакветадзе, а затем он покатил мяч вдоль штрафной под удар Шенгелии. Это первая победа команды Вилли Саньоля в отборочном турнире, но не забываем — Грузия заняла первое место в своей группе Лиги наций, и ее ждет плей-офф за право поехать на Евро.

Идеальный юбилей

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа D, 15.10.2023, 21:45 Турция 4 Латвия 0

Турция, воодушевленная триумфом в Хорватии, оформила пропуск на Евро. Да еще и справилась с неудобным соперником, ведь в Турции до сих пор помнят, как Латвия выиграла спор за путевку на Евро-2004. Тем более — есть и более свежий пример. В отборе на ЧМ-2022 прибалтийская команда в Стамбуле превратила 1:3 в 3:3.

Эта игра для команды Винченцо Монтеллы тоже не стала легкой прогулкой. Скорее — наоборот. В первом тайме гол хозяев отменили из-за микроскопического офсайда, и пробить латвийскую стену удалось только после перерыва — благодаря невероятному по силе и точности удару Акгюна. И это преимущество пришлось не просто оберегать — отстаивать. В том числе при помощи перекладины. Только после точного удара ветерана Дженка Тосуна турецкие болельщики смогли вздохнуть с облегчением.

А потом — принялись праздновать. И все благодаря поражению Хорватии от Уэльса. Да, на финише сразу у трех сборных может стать по 16 очков, однако при таком раскладе будут считать очки в личных встречах. И тут Турция вне конкуренции даже в случае поражения в заключительном матче.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа D, 15.10.2023, 21:45 Уэльс 2 Хорватия 1

Главный вопрос октября — что случилось с Хорватией? И если проигрыш туркам еще можно расценить, как несчастный случай, то фиаско в Кардиффе вызывает массу вопросов. Показательно, что после безголевого первого тайма Златко Далич сделал сразу три замены! Вот только выступивший в роли джокера Пашалич забил слишком поздно. Уже после дубля Уилсона, который в первой же атаке второго тайма перебросил мяч через Ливаковича, а потом удвоил счет, классно пробив затылком. Получился идеальный праздник в 50-м матче хавбека за сборную. Причем пришелся он на тот же день, что и десять лет назад, когда Харри в 16 лет впервые облачился в футболку сборной. Уэльс теперь второй, и его судьба — в собственных руках.

Молдавия остается в игре

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа E, 15.10.2023, 21:45 Польша 1 Молдавия 1

Молдавия в июне унизила поляков, за тайм не только отыграв у них два гола, но и забив в концовке победный мяч (3:2). А ведь в том матче за гостей сыграл ныне находящийся на больничном Левандовски. Вопрос, кто будет забивать в его отсутствие, был актуален до тех пор, пока Свидерски во втором тайме не ответил на гол одного из героев отборочного цикла Николаэску. Только ничья — совсем не то, на что рассчитывали поляки. Они снова пропустили вперед Чехию, с которой встретятся в ноябре. Причем для Польши это будет заключительный матч отбора, тогда как чехов еще ждет домашняя встреча с остающейся в большой игре Молдавией.

Рекорд Джаки и невероятное спасение

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа I, 15.10.2023, 19:00 Швейцария 3 Беларусь 3

Будем откровенны: после первого тайма, который пропустившая прошлый тур из-за отмены матча с израильтянами Швейцария выиграла, не переключая скоростей, ничего особенного от второй половины не ждали. А благодушие хозяев продемонстрировал Шачири, который открыл счет эффектным ударом в верхний угол, и после свистка на перерыв подарил свою футболку юному болельщику.

Тем большим оказался шок для тех, кто решил в это время выключить телевизор. Глупо, конечно, сравнивать рядовую отборочную игру с легендарным стамбульским финалом Лиги чемпионов, но тут сюжет получился не менее крутым. А Белоруссия, уже демонстрировавшая ростки свежей игры в первых матчах под началом испанца Карлоса Алоса Феррера, наконец-то материализовала позитивные сдвиги в забитые мячи. Целых три раза!

Началось все с подачи Антилевского на Эбонга, которого откровенно проспал опытный Родригес. Продолжилось — результативной подачей углового, чему предшествовала казалось бы загубленная контратака. Когда же Антилевский использовал выход один на один, впору было говорить о нокауте. Но в нем Швейцария все же не побывала — в концовке команде Мурата Якина удался невероятный камбэк с двумя голами за две минуты.