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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
20:34 (мск), источник: Vesti.kz

«В Дании мы заслужили уважение». Адиев — о матче с Финляндией и вероятном дебюте новичков

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал комментарий относительно предстоящего матча с Финляндией в отборочном цикле Евро-2024, передает корреспондент Vesti.kz из Хельсинки.

Казахстан
Финляндия
ДанияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

— Магомед Мусаевич, как команда чувствует себя функционально и эмоционально после тяжелого поражения в Дании?

— Конечно, поражение в Дании ударило по нашему самолюбию. Хотя своей игрой в Дании мы заслужили уважения. Вижу, что у ребят есть переживания, но мы говорили, что надо забыть и готовиться к игре с финнами. Проблем возникнуть не должно. После тренировки визуально передо мной будет более ясная картина.

— Завтра вы готовите оборонительный план на игру или попытаетесь удивить Финляндию?

— Мы не собираемся полностью отсиживаться. Соперник и мы понимаем, что на кону стоят важные три очка. Определенные изменения в составе будут, это плановая ротация. Мы пытаемся распределить силы, чтобы у нас присутствовала свежесть.

— Какова вероятность выхода Зуева в матче с Финляндией?

— Зуев чувствует себя нормально, хотя в Алматы у него был определенный дискомфорт. Перед игрой с Данией у меня не возникало мыслей о его выходе. Но сегодня эти мысли уже есть. После тренировки мы решим. Возможно, сыграет, а может и нет. Надо еще поговорить.

— Как вы оцените игру Багдата Каирова в матче с Данией?

— Он провел неплохой матч. В обороне отыграл полезно, его ценное качество как раз в том, что он перед своей штрафной неплохо играет. Но помимо своих прямых обязанностей, он и в атаке помог. Отдал голевую передачу, мог забить.

— Вороговского критиковали после перехода в «Астану» и отмечали, что он стал играть хуже по сравнению с периодом игры в Бельгии. Вы согласны с этим?

— Ян действительно «просел», но почему это произошло? Здесь ответ на поверхности. Он с «Астаной» не приходил сборы, в Бельгии его команда была в отпуске, и в момент перехода он фактически приехал в новый клуб без подготовки. Поэтому у него были проблемы с функциональным состоянием. Сейчас его данные стали намного лучше. Но вытащить два матча подряд ему было бы тяжело. Но с Данией были еще и тактические мотивы, мы должны были балансировать игру с помощью более оборонительных латералей.

— Один из новичков сборной — Иван Свиридов. Как проходит его адаптация в команде и есть ли шанс, что он с Финляндией хотя бы на замену?

— Ваня меня убедил во время микроцикла в Алматы, что его надо оставлять и брать с собой на игры. С Данией он был в заявке и заслужил это своим подходом. Что касается дебюта, в Копенгагене он мог выйти, я до последнего выбирал между ним и Чесноковым. Посмотрим, может и выйдет завтра. Будем отталкиваться от характера игры.

Напомним, что матч Финляндия — Казахстана пройдет 17 октября в Хельсинки. Начало встречи — 22:00 по времени Астаны.

Дания
3:1
Первый тайм: 2:0
Казахстан
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